2020-05-14T12:39:03+03:00
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Майская фотосессия: Рысь и бурый медведь угодили в фотоловушки Керженского заповедника

Сотрудники заповедника поделились невероятно милыми снимками [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Рысь и бурый медведь угодили в фотоловушки Керженского заповедника. ФОТО: Керженский заповедникРысь и бурый медведь угодили в фотоловушки Керженского заповедника. ФОТО: Керженский заповедник
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Отличные новости для всех нижегородцев, истосковавшихся по милоте, подготовили сотрудники Керженского заповедника. В середине мая в их фотоловушки угодили сразу два пушистых обитателя леса – рысь Киса и бурый медведь Миша. Полюбоваться лесными красавчиками могут все желающие.

- Сделать эти снимки и видеозаписи удалось благодаря новым фотоловушкам, установленным в заповеднике в конце апреля в рамках проекта «Возвращение северного оленя», - рассказали специалисты. – Автоматические камеры позволяют дистанционно следить за перемещениями северных оленей, подготавливаемых к выпуску из вольеров на природу. Эти приборы могут автоматически передавать фотографии с территории заповедника на компьютеры научного отдела и отдела охраны заповедника.

Пока пушистыми обитателями заповедника можно любоваться только дистанционно. ФОТО: Керженский заповедник

Пока пушистыми обитателями заповедника можно любоваться только дистанционно. ФОТО: Керженский заповедник

Кстати, по данным заповедника, пока там установлена только первая партия фотоловушек. В дальнейшем их число должно увеличиться.

Напомним, сейчас Керженский заповедник закрыт для посетителей в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Наблюдать за животными сейчас можно только дистанционно.

Рысь и медведь в Керженском заповеднике, май 2020.В 2020 г. Керженский заповедник получил финансовую поддержку от благотворительного фонда Красивые дети в красивом мире . Для наблюдения за лесными северными оленями и хищниками приобретены фотоловушки Browning Advantage и Seelock. В мае прибор, установленный в центральной части заповедника, зафиксировал крупных хищников рысь и бурого медведя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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