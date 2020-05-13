2020-05-13T19:21:13+03:00
Общество

Две башни Нижегородского кремля ожидает масштабная реконструкция

Кроме того, отреставрированы будут стены между ними
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Две башни Нижегородского кремля ожидает масштабная реконструкцияДве башни Нижегородского кремля ожидает масштабная реконструкцияФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Проект реставрации сразу двух башен Нижегородского кремля, а также прилегающих к ним стен утвержден Казанским филиалом Главгосэкспертизы России. Об этом сообщается на сайте филиала.

Нижегородский кремль был построен в период с 1508 по 1515 годы, и с тех пор его стены и башни неоднократно реконструировались и ремонтировались. А участки от Борисоглебской до Зачатьевской башни и вовсе были одно время разрушены. Частичное разрушение постигло и участок стены от Георгиевской до Борисоглебской башни. В середине XX века все эти участки были восстановлены, однако не так давно был зафиксирован отрыв Борисоглебской башни от примыкающего прясла из-за просадки грунта. Кроме того, с внутренней стороны замечена растущая промоина, из-за которой дождевая вода размывает грунты основания Борисоглебской башни.

Ранее Казанский филиал Главгосэкспертизы России уже выдал положительное заключение по самой проектной документации по сохранению и восстановлению башен и стен Нижегородского кремля. Теперь же проверена достоверность сметной стоимости данных работ.

Планируется, что в рамках реализации проекта у башен будет отремонтирована и обработана гидрофобными составами кирпичная кладка, восстановлен деревянный настил четвертого яруса, заполнены проемы дверей и проложена отмостка со стороны склона. В Борисоглебской башне раскроют заложенный ранее дверной проем. Реконструкция ожидает также прясла, прилегающие к башням.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория – здесь будут созданы все условия для отдыха горожан и туристов, в том числе с ограниченными физическими возможностями.

Финансироваться все работы будут за счет средств федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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