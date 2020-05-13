«Когда навигатор отправил мимо пробок»: Легковушка уплыла по озеру под Дзержинском

Выйдя рано утром 12 мая из своих домов, жители поселка Желнино под Дзержинском стали свидетелями необычного зрелища – прямо по озеру плыл легковой автомобиль. Причем ни владельца, ни сотрудников полиции поблизости не наблюдалось. Одним словом, тишь да озерная гладь.

- Жаркие деньки наступили, некоторые открыли купальный сезон, - поделились снимками очевидцы в группе «Регион-52». – Около поселка Желнино сегодня видели плавающую посреди озера машину.

Надо сказать, что таким способом машина дрейфовала по озеру довольно долго. В конечном итоге к месту происшествия приехали и спасатели, и полицейские.

- Я увидела эту машину около десяти часов утра, - рассказала «Комсомолке» очевидец происшествия Екатерина Баюшина. – Но сама "авария" произошла чуть раньше. Машина скатилась со склона в озеро. Насколько мне известно, этот автомобиль принадлежит здешней девушке. Либо ручник не выдержал, либо забыла на него поставить – точно не знаю. К счастью, никто не пострадал.

Между тем, дзержинский автомобиль-амфибия вызвал немалый ажиотаж в социальных сетях. Увидев фотографии, многие тут же принялись упражняться в остроумии.

- Купаются изолированно, в личном авто, - отметила нижегородка Людмила Блант.

- С улицы Алексеевской утащило потоком, - предположил Александр Казаков, припомнив недавний потоп в центре Нижнего Новгорода.

- Когда навигатор отправил мимо пробок, - пошутил Александр Сайгушев.