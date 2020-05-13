2020-05-13T13:42:35+03:00
Общество

«Спасибо за Победу»: Нижегородских ветеранов на несколько месяцев освободили от платежей за электричество

ПАО «ТНС энерго НН» сделало подарок участникам и инвалидам Великой Отечественной войны - по 1000 рублей на оплату электроэнергии
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»
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Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием для всего нашего народа: и для тех, кто сражался на фронте, и для тех, кто ковал победу в тылу. Тысячи нижегородцев оставили семьи и ушли на передовую, отдавая свои жизни за нашу свободу. Одновременно с этим огромное число горожан сутками стояло у станков, чтобы обеспечить нашу армию танками, минометами, истребителями.

— Взрослые сутками работали на заводах, дома оставались только старики и дети, —вспоминает 91-летняя Ирина Дмитриевна Токарева. — Чтобы остановить производство вооружения, немцы с самого начала войны начали бомбить наш город. Во время бомбардировок Горького мы не всегда успевали добежать до бомбоубежища. Было очень страшно! Почти каждый день часов в десять-одиннадцать прилетали немцы и кидали осветительные ракеты, после чего начинался обстрел. Бомбили Мызу, Автозавод, площадь Горького, садик Пушкина… Больше всего нас пугали красные горящие осколки, разлетающиеся во все стороны. Горький бомбили до осени 1943 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»

Даже сейчас, когда ветераны рассказывают о тех событиях, на глазах у них выступают слезы. Мы никогда не забудем их самоотверженность, несокрушимую силу воли, мужество и любовь к Родине. Чтобы поблагодарить героев за их подвиг, ПАО «ТНС энерго НН» подготовило подарок к 75-летию Победы – 1000 рублей на оплату электроэнергии. Более 1200 участников и инвалидов Великой Отечественной войны будут освобождены от платежей на несколько месяцев. Причем акция «Спасибо за Победу» рассчитана не только на клиентов гарантирующего поставщика, но и на тех, кто платит за свет в свою управляющую компанию, находящуюся в зоне деятельности «ПАО ТНС энерго НН».

— От всего коллектива ГК «ТНС энерго» поздравляю участников Великой Отечественной войны с праздником Великой Победы, - сказал управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Олег Шавин. — Хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы мы еще не один год вместе отпраздновали эту знаменательную дату – 9 Мая!

Тысяча рублей у клиентов «ТНС энерго НН» будет отражена в качестве платежа за электричество уже в апрельских квитанциях. А участники и инвалиды Великой Отечественной войны, рассчитывающиеся за электроэнергию с управляющими компаниями, увидят свой подарок в квитанциях за май 2020 года.

К слову, это не единственный подарок нижегородским ветеранам от ПАО «ТНС энерго НН». Ранее представители компании вручили продуктовые корзины, цветы и денежные сертификаты 17 ветеранам, бывшим сотрудникам компании «Энергосбыт». Всю свою жизнь они посвятили обеспечению нижегородцев электроэнергией.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС Энерго НН»

КСТАТИ

В региональной акции «Спасибо за Победу» принимают участие все ресурсоснабжающие предприятия, управляющие компании и ТСЖ Нижегородской области. Деньги в счет оплаты за свой ресурс нижегородским ветеранам начислят все ресурсоснабжающие организации региона. Изменения в строчках за тепло, горячую и холодную воду, водоотведение, газо- и электроснабжение ветераны увидят в апрельских или майских квитанциях.

СПРАВКА

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживающий свыше 39 тысяч компаний и более 1,2 миллиона нижегородцев.

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