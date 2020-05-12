2020-05-12T15:17:11+03:00
Общество

«Надо ставить камеры!»: Неизвестные стащили подсветку фонтана на улице Есенина в Нижнем Новгороде

Накануне состоялся пробный пуск отремонтированного объекта [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
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Реконструированный прошлом году и изувеченный минувшей зимой фонтан на улице Есенина вновь нуждается в починке. Буквально на днях рабочие восстановили подсветку и даже произвели пробный пуск. А на следующий день пришли на объект и ахнули: три светильника будто испарились. Об инциденте сообщается в паблике «Типичный Нижний Новгород».

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- На Мещере идет реконструкция фонтана. Вчера произвели пробный пуск с подсветкой, а сегодня оказалось, что украли три светильника подсветки. Что же получается: без заборов и охраны у нас ничего делать нельзя? - поинтересовался нижегородец Владимир Краличев.

Подписчики городского паблика отреагировали на нерадостную новость резко негативно. Многие считают, что необходимо усилить контроль за объектами, которые приводят в порядок.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Очень печально, что у людей нет желания сохранить красоту. Надо ставить камеры! - написала Наталья Чиркова.

- Мы все ругаем чиновников, но ведь делают. А мы сами же гадим. И мне этого просто не понять. Первобытная культура… - с горечью заявил Максим Воротынцев.

Недавно «Комсомольская правда» рассказала о четырех фонтанах, которые были реконструированы в приволжской столице в 2019 году. К сожалению, пережить зиму они не смогли - вандалы привели их в негодность. По словам заместителя гендиректора «Городских инженерных сетей» Сергея Быченкова, больше всего пострадал фонтан в сквере на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Неизвестные выломали и стащили 22 светильника с тремя форсунками.

Сообщалось также, что Водоканал готовит к запуску реконструированные в 2019 году фонтаны. Например, фонтан на центральной площади Нижнего Новгороде уже готов к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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