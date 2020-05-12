Защитная маска - преграда между вами и вирусом

Жизнь диктует свои условия, и сегодня мы живем в новой реальности. Пандемия COVID-19 охватила весь мир, огромные усилия тратятся на то, чтобы как можно скорее побороть коварный вирус. Но все старания будут напрасны, если каждый из нас не позаботится о личной гигиене и безопасности. Мыть руки как можно чаще, соблюдать социальную дистанцию, носить маску в местах скопления людей – такие простые вещи, но именно они помогут предотвратить болезнь.

Ношение защитной маски – одна из эффективных мер по предупреждению распространения коронавируса. Маску необходимо носить тем, кто вынужден посещать людные места, ухаживать за больными или вступать в контакт с человеком, который недавно вернулся из-за границы и имеет подозрение на инфекцию. И, разумеется, если вы чихаете и кашляете, обязательно надевайте маску, чтобы не подвергать заражению окружающих.

Мощные производственные линии позволяют компании «Мягкий сон» выпускать большие партии защитных масок.

При ношении защитной маски следует соблюдать несложные правила:

1. Маска должна закрывать нос и рот, достаточно плотно прилегая к лицу;

2. Старайтесь не трогать маску руками во время использования;

3. Снимайте маску за резинки сзади, не прикасаясь к передней части, затем тщательно вымойте или обработайте антисептиком руки;

4. Если маска стала влажной, замените ее на новую.

Сегодня трудно купить в аптеке медицинскую маску, так как они, в первую очередь, поступают в больницы, поликлиники, отделения скорой помощи. К счастью, здоровым людям вполне достаточно маски тканевой. Группа компаний «Октябрь» и производственная компания «Мягкий сон» включились во всеобщую борьбу с коронавирусом, наладив производство многоразовых защитных масок. Ежедневно производится около 10 000 штук.

Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих.

В нашем ассортименте имеются маски из хлопковых тканей. Они изготовлены из нескольких слоев материала, и служат хорошим барьером, в то же время не затрудняя дыхание. При надлежащем использовании и уходе наши маски являются надежным средством защиты органов дыхания.

Мощные производственные линии позволяют компании «Мягкий сон» выпускать большие партии защитных масок. Мы готовы выполнить крупный заказ в максимально сжатые сроки, гарантируя высокое качество продукции и клиентоориентированный сервис. По вопросам поставок звоните +7 (831) 241-62-68, пишите на электронную почту info@softdream.ru, оставляйте заявку на нашем сайте www.mask.softdream.ru

Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих. Берегите себя, ваше благополучие – в ваших руках!