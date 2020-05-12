2020-05-12T13:33:14+03:00
Экономика

Защитная маска - преграда между вами и вирусом

Рассказываем, как защититься от инфекции с помощью маски
Эльвира ОСИПОВА
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Защитная маска - преграда между вами и вирусом.Защитная маска - преграда между вами и вирусом.
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Жизнь диктует свои условия, и сегодня мы живем в новой реальности. Пандемия COVID-19 охватила весь мир, огромные усилия тратятся на то, чтобы как можно скорее побороть коварный вирус. Но все старания будут напрасны, если каждый из нас не позаботится о личной гигиене и безопасности. Мыть руки как можно чаще, соблюдать социальную дистанцию, носить маску в местах скопления людей – такие простые вещи, но именно они помогут предотвратить болезнь.

Ношение защитной маски – одна из эффективных мер по предупреждению распространения коронавируса. Маску необходимо носить тем, кто вынужден посещать людные места, ухаживать за больными или вступать в контакт с человеком, который недавно вернулся из-за границы и имеет подозрение на инфекцию. И, разумеется, если вы чихаете и кашляете, обязательно надевайте маску, чтобы не подвергать заражению окружающих.

Мощные производственные линии позволяют компании «Мягкий сон» выпускать большие партии защитных масок.

Мощные производственные линии позволяют компании «Мягкий сон» выпускать большие партии защитных масок.

При ношении защитной маски следует соблюдать несложные правила:

1. Маска должна закрывать нос и рот, достаточно плотно прилегая к лицу;

2. Старайтесь не трогать маску руками во время использования;

3. Снимайте маску за резинки сзади, не прикасаясь к передней части, затем тщательно вымойте или обработайте антисептиком руки;

4. Если маска стала влажной, замените ее на новую.

Сегодня трудно купить в аптеке медицинскую маску, так как они, в первую очередь, поступают в больницы, поликлиники, отделения скорой помощи. К счастью, здоровым людям вполне достаточно маски тканевой. Группа компаний «Октябрь» и производственная компания «Мягкий сон» включились во всеобщую борьбу с коронавирусом, наладив производство многоразовых защитных масок. Ежедневно производится около 10 000 штук.

Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих.

Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих.

В нашем ассортименте имеются маски из хлопковых тканей. Они изготовлены из нескольких слоев материала, и служат хорошим барьером, в то же время не затрудняя дыхание. При надлежащем использовании и уходе наши маски являются надежным средством защиты органов дыхания.

Мощные производственные линии позволяют компании «Мягкий сон» выпускать большие партии защитных масок. Мы готовы выполнить крупный заказ в максимально сжатые сроки, гарантируя высокое качество продукции и клиентоориентированный сервис. По вопросам поставок звоните +7 (831) 241-62-68, пишите на электронную почту info@softdream.ru, оставляйте заявку на нашем сайте www.mask.softdream.ru

Используйте защитную маску, и вы сбережете свое здоровье и здоровье окружающих. Берегите себя, ваше благополучие – в ваших руках!

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