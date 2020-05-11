Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 мая 2020 года составило 4442 человека. Только за минувшие сутки опасная инфекция была выявлена у 262 жителей Нижегородской области.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что объем тестирования нижегородцев на наличие коронавирус растет с каждым днем. Вместе с тем совершенствуются и методики выявления этой заразы.

- Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен COVID-19, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование, - подчеркнул чиновник.

Напомним, накануне стало известно о троих пациентах с коронавирусом умерли в Нижегородской области. В общей сложности в регионе насчитывается 29 жертв COVID-19.

По словам замглавы региона Давида Мелик-Гусейнова, у всех погибших были осложнения из-за хронических заболеваний. Особенно тяжело пришлось людям преклонных лет.

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