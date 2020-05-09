2020-05-09T18:40:00+03:00
Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы на Автозаводе

Также глава региона посетил памятник газовской «полуторке»
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы на Автозаводе. ФОТО: Александр ВоложанинГлеб Никитин возложил цветы к Мемориалу Славы на Автозаводе. ФОТО: Александр Воложанин
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Сегодня во время празднования Дня Победы губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Мемориал славы в Авозаводском районе и памятник легендарной газовской «полуторке». Там глава региона возложил цветы к мемориальному комплексу.

- В достижении великой победы Автозаводский район, как и весь город Горький, сыграл огромную роль, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Здесь производили и вооружение, и мирную технику. Но для меня одним из главных символов победы стала газовская «полуторка». Именно эти машины проложили Дорогу жизни по льду Ладожского озера к блокадному Ленинграду. Благодаря «полуторкам» были спасены тысячи жизней.

Губернатор посетил памятник газовской "полуторке". ФОТО: Александр Воложанин

Губернатор посетил памятник газовской "полуторке". ФОТО: Александр Воложанин

Глава региона напомнил, что сам ГАЗ был в годы войны едва ли не полностью уничтожен во время авианалетов фашистской Германии. Однако всего за сто дней и ночей конвейер был восстановлен. Что касается мемориального комплекса Автозаводского района, то глава региона бывал здесь в 2018 году. Тогда памятник, которому в то время уже исполнилось 38 лет, был в неудовлетворительном состоянии. Но недавно там была завершена первая очередь благоустройства.

Сам "ГАЗ" в годы войны был едва ли не полностью уничтожен бомбардировками. ФОТО: Александр Воложанин.

Сам "ГАЗ" в годы войны был едва ли не полностью уничтожен бомбардировками. ФОТО: Александр Воложанин.

- Уже в августе там планируется завершить остальные работы, - пообещал Глеб Никитин. - А затем в мемориальном сквере будет размещен памятник нижегородцам, погибшим во время локальных конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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