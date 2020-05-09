Экстренное предупреждение: На Нижний Новгород надвигаются грозы, ливни и сильный ветер

Очередной разгул непогоды ожидает нижегородцев в эти выходные. Уже 10 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Отдельные порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Соответствующее экстренное предупреждение сегодня выпустило ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Нижегородской области повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - говорится в предупреждении. – Они могут быть связаны с обрывом линий электропередач и линий связи, а также обрушением ветхих конструкций и деревьев. Также в это время могут возникнуть нарушения в работе системы жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Кроме того, из-за сильных ливней могут активизироваться оползневые процессы. Возможен размыв автодорог и железнодорожного полотна.

В связи с погодными условиями спасатели призывают нижегородцев быть особенно внимательными на дорогах. По возможности в это время лучше вообще остаться дома.

БДИ!

• Без особой необходимости не пользуйтесь личным автомобилем

• Находясь за рулем, снизьте скорость

• Если оказались в это время на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем здании

• Не подходите к деревьям во время грозы

• Не пользуйтесь сотовыми телефонами, находясь на улице

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