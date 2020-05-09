Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем Победы

Сегодня в нашей стране отмечается один из самых главных праздников – День Победы. В этом году празднование юбилейное – исполняется ровно 75 лет со дня великой Победы. Для Нижегородской области это особый праздник. Свыше 880 тысяч жителей области в те годы ушли на фронт, а еще сотни тысяч горьковчан ковали победу в тылу. Не случайно наш город назвали «Кузницей Победы». Сегодня с праздником всех нижегородцев поздравил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Уважаемые нижегородцы, дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы, - обратился к жителям глава региона. - Весна 1945 года была временем надежды, символом освобождения человечества от оков нацистской идеологии. К тому времени позади остались годы тяжелейших сражений. В них наши солдаты проявили чудеса храбрости и героизма. Не раз за свою тысячелетнюю историю Россия подвергалась нападению врага, но никогда так остро не стоял вопрос о самом существовании народа. Советские воины бились и за близких, оставшихся в тылу, и за тех, кто попал в застенки концлагерей. Это было настоящее противостояние света с тьмой, гуманизма с бесчеловечностью. Противник оказался сильным и коварным, но наши солдаты выстояли.

К сожалению, отпраздновать День Победы с размахом в этом году не получилось из-за продолжающейся пандемии коронавируса. В связи с этим все массовые мероприятия были перенесены, а большинство праздничных акций проходят в онлайн режиме.

- Для многих из нас стало привычкой встречать этот праздник в кругу родных и близких, посещать массовые мероприятия. Мы со слезами на глазах и с радостью в сердце смотрели на ветеранов, общались с ними и лично благодарили за Победу. Сейчас сделать это можно, увы, только на расстоянии, - отметил глава региона. - Призываю всех жителей региона ни в коем случае не пренебрегать правилами и встретить День Победы у себя дома! Отдельно хочу поблагодарить медиков и волонтеров, которые в это непростое время помогают ветеранам и пожилым людям. Вы - настоящие современные герои! Уверен, что пример наших предков поможет нам с честью преодолеть новые вызовы времени. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны за героизм и мужество! Желаю всем здоровья, благополучия и долголетия. Пусть небо над Россией всегда будет мирным!