2020-05-09T10:58:42+03:00
Общество

Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле

Глава региона напомнил, что в годы войны на фронт отправились 880 тысяч нижегородцев
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. ФОТО: Александр Воложанин.Глеб Никитин возложил цветы к Вечному огню в Нижегородском кремле. ФОТО: Александр Воложанин.
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Сегодня вся Россия отмечает один из главных праздников в нашей стране – День Победы. Начался он с традиционного возложения цветов к Вечному огню в Нижегородском кремле. Ранним утром губернатор Нижегородской области Глеб Никитин почтил память горьковчан, павших на поле боя.

- Свыше 880 тысяч жителей нашей области мужественно сражались на фронте, - напомнил губернатор Глеб Никитин. – Треть из них так и не вернулись с той войны. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти свой народ от уничтожения. В те годы тысячи молодых ребят едва ли не со школьной скамьи отправлялись добровольцами на войну. К счастью, некоторые из них находятся рядом с нами и сейчас. Я уверен, что это поколение настоящих героев.

К сожалению, из-за продолжающейся пандемии коронавируса все массовые мероприятия были отменены. Большинство праздничных акций пройдут в онлайн режиме. Тем не менее, это не должно отразиться на настроении нижегородцев.

- Конечно, нам бы хотелось встретить 75-ю годовщину Победы совсем по-другому, - отметил губернатор Нижегородской области. – Но сейчас главное не атрибуты, а дух Дня Победы. Сейчас мы можем вместе с семьями слушать песни военных лет или смотреть фильмы о войне, а также принять участие в онлайн-акциях. Как только позволят условия, мы проведем все массовые мероприятия и встретимся все вместе, чтобы ощутить свое единство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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