Акция Бессмертный полк в Нижнем Новгороде 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса в Нижегородской области большинство праздничных мероприятий, посвященных 75-летию победы, проходит в онлайн режиме. Не стала исключением и акция Бессмертный полк в Нижнем Новгороде 9 мая 2020 года.

- День Победы мы должны отметить несмотря ни на что, но при этом важно соблюдать требования безопасности и режим самоизоляции, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – В этом году праздник мы будем встречать дома со своими семьями. И в то же время мы сможем отмечать это праздник все вместе всей страной.

Чтобы стать участником этой акции, нижегородцам достаточно было загрузить фотографии своих фронтовиков на сайте polkrf.ru. И сегодня, 9 мая, на экранах страны должны появиться портреты всех наших героев.

- В годы войны на фронт ушли более 880 тысяч горьковчан, треть из них не вернулись домой, - напомнил Глеб Никитин. – Одновременно с этим десятки тысяч людей трудились на заводах и в полях. Мы должны помнить каждого из них!