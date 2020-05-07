2020-05-07T19:08:42+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при лобовом столкновении на площади Сенной

Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Три человека пострадали при лобовом столкновении на площади Сенной. ФОТО: Группа "Нижний Новгород".Три человека пострадали при лобовом столкновении на площади Сенной. ФОТО: Группа "Нижний Новгород".
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Серьезная авария произошла минувшим вечером на пересечении площади Сенной и улицы Большой Печерской – там водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лэнд Ровер». Первым об аварии «Комсомолке» сообщил очевидец происшествия.

- На Сенной какой-то кошмар, - поделился нижегородец Алексей К. – Куча полицейских машин, несколько скорых. Две иномарки увидел: одна походу в мясо, у другой нос поломан.

Вскоре информацию об этом столкновении подтвердили и официальные органы. Как оказалось, в результате аварии пострадали три человека.

- Около семи часов вечера 6 мая в районе дома № 93 по улице Большой Печерской столкнулись автомобили «Хендай» и «Лэнд Ровер», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир «Лэнд Ровер». С тяжелой травмой 37-летний водитель был доставлен в больницу имени Семашко. Водителя и пассажира «Лэнд Ровер» с ушибами грудной клетки отвезли в городскую больницу № 35, но после необходимого медицинского осмотра их отпустили домой.

Три человека пострадали при лобовом столкновении на площади Сенной.Видео: Группа "Нижний Новгород"

ИСТОЧНИК KP.RU

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