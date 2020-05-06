«Отключите подушку безопасности!»: сотрудники ГИБДД объяснили, как правильно использовать детское автокресло

Сотрудники ГИБДД призывают нижегородцев правильно использовать детские удерживающие устройства при перевозке малышей. Современные автомобили оборудованы различными активными и пассивными системами безопасности, которые в большинстве случае могут спасти жизнь и здоровье, однако в некоторых ситуациях способны, напротив, навредить. Это касается, например, случаев перевозки детей на передних сидениях автомобилей.

Так, в этом плане показательно ДТП, случившееся 20 марта 2020 года в Московском районе Нижнего Новгорода. На перекрестке столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа». Автомобили получили механические повреждения, никто из водителей и пассажиров не пострадал, за исключением пятилетнего мальчика, сидевшего в автомобиле «Киа» на переднем пассажирском месте в детском кресле. Дело в том, что в результате ДТП сработала подушка безопасности, а сила ее удара сопоставима с ударом боксера-профессионала.

К счастью, серьезных травм мальчик все же не получил и после осмотра врачей был отпущен домой. Однако и этого можно было бы избежать. Казалось бы, отец ребенка позаботился о безопасности мальчика, посадив его в специальное автокресло. Но, во-первых, переднее пассажирское место является по статистике одним из самых опасных мест в автомобиле, а значит, детей туда сажать не стоит. А во-вторых, по требованиям инструкции к автокреслу следовало отключить подушку безопасности.

- Только правильное использование средств пассивной безопасности позволит избежать травм и тяжелых последствий для пассажиров при ДТП. Сертифицированное автокресло для ребенка лучше установить на заднем сидении, закрепив его согласно инструкции. А если необходимо все же перевезти ребенка на переднем сидении, нужно обязательно отключить фронтальную подушку безопасности! Если же в автомобиле не предусмотрено отключение подушки, значит, установка детского кресла впереди недопустима, - отмечают в Госавтоинспекции.

Кроме того, важно знать, что детей в возрасте до полутора лет необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве против хода автомобиля. У маленьких детей слабо развит шейный отдел позвоночника, и даже при торможении малыш может получить травму шеи или головы.