2020-04-27T18:02:33+03:00
Общество

Нижегородцы на самоизоляции: рост трафика за городом и спрос на бесплатную доставку SIM-карт на дом

В рамках онлайн-брифинга Tele2 рассказала о работе компании в условиях пандемии и мерах поддержки абонентов
Юлия ИСАЕВА
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Фото предоставлено Tele2Фото предоставлено Tele2
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране миллионы людей были вынуждены перейти на дистанционный режим работы и остаться дома, чтобы обезопасить себя и своих близких. В период самоизоляции нижегородцы стали активнее пользоваться мобильным интернетом и чаще звонить. Об этом на онлайн-брифинге «Остаемся на связи!» рассказал коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

- В первую неделю самоизоляции в Нижегородской области мы зафиксировали рост голосового трафика на уровне 10%, а интернет-трафика – 12%. Всплеск активности мы отметили в спальных районах и за городом. Причем в области базовые станции испытывали нагрузку несопоставимую даже с летним периодом. Тем не менее, наша сеть готова и к таким испытаниям. Специалисты технического департамента в круглосуточном режиме ведут мониторинг работы и гибко меняют настройки, если это требуется, - отметил коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

Розничная сеть Tele2 продолжает работать в штатном режиме – большинство салонов в Нижегородской области открыты для клиентов и предоставляют им полный комплекс услуг. При этом соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора: сотрудники работают в масках и перчатках, в залах есть средства для дезинфекции рук и обработки поверхностей, регулярно проводится уборка. Чтобы абоненты держали дистанцию в полтора метра, на полу наклеены соответствующие разделительные линии.

Для тех, у кого нет возможности посетить салоны, Tele2 расширила географию бесплатной доставки SIM-карт на дом – воспользоваться предложением могут жители не только крупных городов, но и отдаленных поселков. Кстати, по статистике, спрос на курьерскую доставку вырос на 370%.

- Нам оперативно удалось переориентировать программу лояльности «Больше». Вместо скидок в рестораны или развлекательные центры, которые сейчас закрыты, доступны онлайн-предложения от таких партнеров, как «Додо пицца», сеть ресторанов «Самурай». Также нижегородцы могут пройти онлайн-курсы по продвижению в интернете, получить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатры. Это как раз те приятные бонусы, которые помогут людям с комфортом, не критично нарушая свой ритм, пережить этот период, - подчеркнул Алексей Сидоров.

«Дом по другим правилам»

В условиях самоизоляции большинство развлекательных сервисов открыли бесплатные доступы к своим ресурсам. Теперь пользователям приходится ориентироваться в этой массе информации и выбирать по-настоящему интересный и полезный контент. Tele2 подошла комплексно к этому вопросу и систематизировала весь контент в новом диджитал-пространстве «Дом по другим правилам». В восьми комнатах каждый посетитель сможет найти занятие по душе: посмотреть фильм в кинозале, отправиться на тренировку или приготовить вкусный ужин под руководством знаменитого шеф-повара. Расписание дня помогает составить Миа – искусственный интеллект - она ориентируется на индивидуальные интересы каждого домочадца.

Стать гостем «Дома по другим правилам» Tele2 могут абоненты любого оператора, а проект не подразумевает платного контента или дополнительных условий.

Сейчас Tele2 готовится к новоселью, которое состоится 1 мая в 19:00. Организаторы обещают настоящую вечеринку по другим правилам, куда будут приглашены известные артисты, а хедлайнером встречи станет популярная музыкальная группа, название которой пока что держится в тайне.

Стать гостем «Дома по другим правилам» Tele2 могут абоненты любого оператора

Стать гостем «Дома по другим правилам» Tele2 могут абоненты любого оператора

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