2020-04-27T16:54:12+03:00
Общество

«Группа ГАЗ» передаст в социальные учреждения свыше полумиллиона масок

Акция «ДОБРОМАСКИ», организованная компанией по инициативе рабочих советов, проходит во всех городах, где есть предприятия группы ГАЗ
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Фото предоставлено «Группой ГАЗ»Фото предоставлено «Группой ГАЗ»
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Во время продолжающейся пандемии коронавируса средства индивидуальной защиты приобретают особую ценность. Особенно важны они для социальных учреждений, которые работают непосредственно с людьми даже в такое непростое время. В первую очередь, речь о больницах, домах-интернатах и реабилитационных центрах. Именно на них и рассчитана благотворительная акция «ДОБРОМАСКИ».

- Свыше 250 тысяч медицинских масок наши волонтеры уже доставили в социальные учреждения Нижнего Новгорода, Ярославля, Ульяновска, Павлова, Кургана, Саранска и других городов, где есть наши предприятия, - рассказали сотрудники «Группы ГАЗ». – В середине мая мы планируем отвезти в социальные учреждения еще одну такую же партию в 250 тысяч масок. Итого около полумиллиона индивидуальных средств защиты.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Помощь, оказанную предприятием, уже оценили по всей стране. Для многих социальных учреждений она стала настоящим спасением.

– Мы бы хотели поблагодарить руководство и весь коллектив компании за оказываемую помощь в рамках проекта «ДОБРОМАСКИ», - отметил министр социальной политики Нижегородкой области Алексей Исаев. – Чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией, сейчас многие социальные учреждения в нашем регионе на превентивную самоизоляцию. Своей поддержкой вы помогаете тысячам нижегородцам, в том числе сотрудникам и пациентам социальных учреждений, не допустить заражения.

К слову, пожилые нижегородцы при распространении коронавируса представляют главную группу риска. Для них индивидуальные средства защиты являются жизненно необходимыми.

- Горьковский автозавод должен в первую очередь производить автомобили и сохранять персонал. Но время сейчас такое, что и самому заводу надо выстоять, и при этом помогать ближним, - отметила начальник управления соцзащиты администрации Автозаводского района Светлана Судаева. - Нашим домам-интернатам маски крайне необходимы. Мы очень благодарны руководству ГАЗа и всем сотрудникам компании за заботу и чуткость.

Сейчас акция «ДОБРОМАСКИ», организованная по инициативе рабочих советов Горьковского автозавода, проходит в восьми российских городах. Ее поддержали многотысячные коллективы «Группы ГАЗ» по всей стране.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

- В самые трудные времена люди объединяются и помогают друг другу. И сейчас мы поддерживаем тех, кому это особенно нужно, - отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Мы передаем средства индивидуальной защиты в детсады, интернаты, социальные центры. С глубоким чувством ответственности за здоровье наших граждан мы вносим свой вклад в это благое дело.

Столь же ответственно компания подходит и к безопасности собственных сотрудников. Каждый работник «Группы ГАЗ» обеспечен масками не только во время работы, но и в свое личное время. В преддверии майских праздников сотрудники предприятий смогут получить индивидуальные средства защиты, чтобы безбоязненно посещать магазины и социальные учреждения.

- Сейчас мы все столкнулись с такой угрозой, масштаб и последствия которой нам еще только предстоит оценить, - полагает управляющий директор ПАО «ГАЗ» Виктор Кадылкин. - Руководством «Группы ГАЗ» предприняты беспрецедентные меры, чтобы свести к минимуму возможные риски для наших сотрудников и их семей. На самих предприятиях реализованы масштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса - мы безукоризненно выполняем все требования Минздрава и Роспотребнадзора.

Впрочем, одним только выполнением санитарных требований дело не ограничивается. В рамках проекта #ГАЗПОМОГАЕТ компания обеспечивает продуктовыми наборами одиноких ветеранов, ранее работавших на предприятиях концерна в Нижнем Новгороде и Ярославле. Каждый такой набор рассчитан на месяц. В нем содержатся продукты с длительным сроком хранения – крупы, консервы, сахар и чай. Первую партию продуктов пенсионеры, живущие в самоизоляции, получили в начале апреля. В следующий раз волонтеры к ним отправятся перед майскими праздниками.

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