«Группа ГАЗ» передаст в социальные учреждения свыше полумиллиона масок

Во время продолжающейся пандемии коронавируса средства индивидуальной защиты приобретают особую ценность. Особенно важны они для социальных учреждений, которые работают непосредственно с людьми даже в такое непростое время. В первую очередь, речь о больницах, домах-интернатах и реабилитационных центрах. Именно на них и рассчитана благотворительная акция «ДОБРОМАСКИ».

- Свыше 250 тысяч медицинских масок наши волонтеры уже доставили в социальные учреждения Нижнего Новгорода, Ярославля, Ульяновска, Павлова, Кургана, Саранска и других городов, где есть наши предприятия, - рассказали сотрудники «Группы ГАЗ». – В середине мая мы планируем отвезти в социальные учреждения еще одну такую же партию в 250 тысяч масок. Итого около полумиллиона индивидуальных средств защиты.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

Помощь, оказанную предприятием, уже оценили по всей стране. Для многих социальных учреждений она стала настоящим спасением.

– Мы бы хотели поблагодарить руководство и весь коллектив компании за оказываемую помощь в рамках проекта «ДОБРОМАСКИ», - отметил министр социальной политики Нижегородкой области Алексей Исаев. – Чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией, сейчас многие социальные учреждения в нашем регионе на превентивную самоизоляцию. Своей поддержкой вы помогаете тысячам нижегородцам, в том числе сотрудникам и пациентам социальных учреждений, не допустить заражения.

К слову, пожилые нижегородцы при распространении коронавируса представляют главную группу риска. Для них индивидуальные средства защиты являются жизненно необходимыми.

- Горьковский автозавод должен в первую очередь производить автомобили и сохранять персонал. Но время сейчас такое, что и самому заводу надо выстоять, и при этом помогать ближним, - отметила начальник управления соцзащиты администрации Автозаводского района Светлана Судаева. - Нашим домам-интернатам маски крайне необходимы. Мы очень благодарны руководству ГАЗа и всем сотрудникам компании за заботу и чуткость.

Сейчас акция «ДОБРОМАСКИ», организованная по инициативе рабочих советов Горьковского автозавода, проходит в восьми российских городах. Ее поддержали многотысячные коллективы «Группы ГАЗ» по всей стране.

Фото предоставлено «Группой ГАЗ»

- В самые трудные времена люди объединяются и помогают друг другу. И сейчас мы поддерживаем тех, кому это особенно нужно, - отметил председатель рабочих советов «Группы ГАЗ» Евгений Морозов. - Мы передаем средства индивидуальной защиты в детсады, интернаты, социальные центры. С глубоким чувством ответственности за здоровье наших граждан мы вносим свой вклад в это благое дело.

Столь же ответственно компания подходит и к безопасности собственных сотрудников. Каждый работник «Группы ГАЗ» обеспечен масками не только во время работы, но и в свое личное время. В преддверии майских праздников сотрудники предприятий смогут получить индивидуальные средства защиты, чтобы безбоязненно посещать магазины и социальные учреждения.

- Сейчас мы все столкнулись с такой угрозой, масштаб и последствия которой нам еще только предстоит оценить, - полагает управляющий директор ПАО «ГАЗ» Виктор Кадылкин. - Руководством «Группы ГАЗ» предприняты беспрецедентные меры, чтобы свести к минимуму возможные риски для наших сотрудников и их семей. На самих предприятиях реализованы масштабные мероприятия по предотвращению распространения коронавируса - мы безукоризненно выполняем все требования Минздрава и Роспотребнадзора.

Впрочем, одним только выполнением санитарных требований дело не ограничивается. В рамках проекта #ГАЗПОМОГАЕТ компания обеспечивает продуктовыми наборами одиноких ветеранов, ранее работавших на предприятиях концерна в Нижнем Новгороде и Ярославле. Каждый такой набор рассчитан на месяц. В нем содержатся продукты с длительным сроком хранения – крупы, консервы, сахар и чай. Первую партию продуктов пенсионеры, живущие в самоизоляции, получили в начале апреля. В следующий раз волонтеры к ним отправятся перед майскими праздниками.