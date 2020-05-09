2020-05-08T13:33:53+03:00
Общество

9 мая: остаемся дома

В этот сложный период как никогда важно воздержаться от прогулок и совместных поездок
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
В этом году Россия отмечает 75-летие победы в Великой отечественной войнеВ этом году Россия отмечает 75-летие победы в Великой отечественной войнеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Война. Пожалуй, самое страшное из бед, что может случиться. Ведь она несёт не только разрушения или горечь расставания, но и голод, болезни, смерти. В далёком 1941 году люди Советского Союза встали на защиту своих домов, своих семей, своего народа. На защиту достоинства и чести. На защиту священной жизни.

В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы нашего народа над фашистскими захватчиками. Но, к сожалению, традиционный парад и шествие не смогут состоятся из-за угрозы ещё большего распространения новой коронавирусной инфекции. Только лишь одинокие, но гордо летящие истребители вознесут честь и славу всем тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над нашими головами.

Наши прадеды воевали за будущее, в котором мы смогли бы жить. И наша с вами задача – это будущее сохранить. Не только путём недопущения природных катаклизмов или военных конфликтов.

Однако, не все люди озабочены сохранением самого ценного, что у нас есть, – здоровья и жизни. Нарушая самоизоляцию, каждый день растёт число случаев заболевания коронавирусом. И теперь на современном поле боя врачи, наши смелые воины, борются с новым опасным врагом практически вслепую, потому, что нет ещё нужно оружия – вакцины или лекарства. Но они не сдаются, как не сдавались бойцы советской армии.

Президент страны сообщил о переносе военного парада, который обязательно состоится. А пока он поздравит всех с великим праздником по телевидению. Поздравят ветеранов и волонтёры, которые принесут им продукты и необходимые медикаменты. Вы также можете позвонить своим бабушкам и дедушкам, сказать, что очень цените всё сделанное ими ради нас с вами.

В этот сложный период как никогда важно воздержаться от прогулок и совместных поездок. Оставаясь дома, вы помогаете нашим самым главным героям, врачам, сделать всё возможное для выхода из этой войны бесспорными победителями.

Берегите себя и близких! С днём Великой Победы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Движение транспорта ограничат из-за ремонта на трассе Р-158 в Нижегородской области
Нижегородские салоны красоты и парикмахерские заработают после установки камер видеонаблюдения
Коронавирус в Понетаевском интернате не обнаружен
В Нижнем Новгороде стартовала благотворительная акция «Всем Нижним»
25 мемориалов «Вечный огонь» проверили перед 9 мая в Нижегородской области
Более сотни протоколов за нарушение режима самоизоляции составляют каждый день в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил ликвидировать последствия ливня в Нижнем Новгороде
Грозы и ливни ожидаются в ближайшие часы в Нижнем Новгороде и области
Новое оборудование получит Кстовская больница для борьбы с коронавирусом
Из-за ремонта инженерных сетей перекроют движение по улице Авангардной
Названы районы Нижегородской области, где нет ни одного случая коронавируса на 8 мая 2020 года