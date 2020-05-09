9 мая: остаемся дома

Война. Пожалуй, самое страшное из бед, что может случиться. Ведь она несёт не только разрушения или горечь расставания, но и голод, болезни, смерти. В далёком 1941 году люди Советского Союза встали на защиту своих домов, своих семей, своего народа. На защиту достоинства и чести. На защиту священной жизни.

В этом году исполняется 75 лет со дня Великой Победы нашего народа над фашистскими захватчиками. Но, к сожалению, традиционный парад и шествие не смогут состоятся из-за угрозы ещё большего распространения новой коронавирусной инфекции. Только лишь одинокие, но гордо летящие истребители вознесут честь и славу всем тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над нашими головами.

Наши прадеды воевали за будущее, в котором мы смогли бы жить. И наша с вами задача – это будущее сохранить. Не только путём недопущения природных катаклизмов или военных конфликтов.

Однако, не все люди озабочены сохранением самого ценного, что у нас есть, – здоровья и жизни. Нарушая самоизоляцию, каждый день растёт число случаев заболевания коронавирусом. И теперь на современном поле боя врачи, наши смелые воины, борются с новым опасным врагом практически вслепую, потому, что нет ещё нужно оружия – вакцины или лекарства. Но они не сдаются, как не сдавались бойцы советской армии.

Президент страны сообщил о переносе военного парада, который обязательно состоится. А пока он поздравит всех с великим праздником по телевидению. Поздравят ветеранов и волонтёры, которые принесут им продукты и необходимые медикаменты. Вы также можете позвонить своим бабушкам и дедушкам, сказать, что очень цените всё сделанное ими ради нас с вами.

В этот сложный период как никогда важно воздержаться от прогулок и совместных поездок. Оставаясь дома, вы помогаете нашим самым главным героям, врачам, сделать всё возможное для выхода из этой войны бесспорными победителями.

Берегите себя и близких! С днём Великой Победы!

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