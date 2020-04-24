2020-04-24T16:54:31+03:00
Общество

Новый метод получения химического никелевого покрытия отрабатывается на АПЗ

Работы по замене действующего метода на более прогрессивный ведутся уже несколько лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новый метод получения химического никелевого покрытия отрабатывается на АПЗНовый метод получения химического никелевого покрытия отрабатывается на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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На Арзамасском приборостроительном заводе имени Пландина в гальваническом цехе №16 отрабатывается новый метод получения химического никелевого покрытия. Работы по замене действующего метода никелирования на более прогрессивный ведутся в цехе уже несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

– Качество химикатов, поступающих к нам в последние годы, несмотря на строжайший входной контроль, оставляет желать лучшего, – говорит начальник цеха №16 Сергей Кулешов. – Вредные примеси в отдельных компонентах отрицательно влияют на процесс осаждения никеля. В результате нестабильной работы раствора от партии к партии выявляем брак. Дефект исправимый, но нам приходится тратить немало времени на перепокрытие изделий.

Химическое никелирование – процесс создания защитного слоя из никеля на металлических изделиях. Такое покрытие позволяет защитить их поверхности от окисления, обеспечить требуемые условия для сварки и пайки, а также сохранить прочность пайки и сварки в процессе эксплуатации готового изделия.

Ранее была попытка использования двух новых технологических процессов, но еще на стадии отработки технологии они не удовлетворили требованиям по качеству получаемого покрытия изделий и последующему облуживанию.

Очередным импульсом к продолжению работ стало участие специалистов цеха в профильной выставке.

– На 17-й Международной выставке материалов и оборудования гальванических производств мы познакомились со специалистами КБ «ХимНикель» (г. Москва), которые презентовали нам раствор никелирования собственной разработки, – рассказывает начальник техбюро цеха Марина Прохорова. – Мы заказали этот раствор и провели технологическое тестирование и отработку процесса получения покрытия на наших установках химического никелирования, оценили стабильность процесса, повторяемость качества покрытия с течением времени работы раствора, а также способность к облуживанию полученного покрытия и его качество.

У нового метода никелирования есть свои преимущества. В процессе нанесения отсутствуют химические вещества 1 класса опасности (водный аммиак). Упростился процесс подготовки раствора: не надо взвешивать и разводить компоненты, сейчас они поступают в порошках. Высокая стабильность работы раствора и повторяемость качества покрытия. Скорость осаждения покрытия в течение всего периода эксплуатации раствора постоянна. Хорошая паяемость деталей, которая сохраняется при длительном хранении.

– Мы переходим к испытаниям полученного покрытия на серийно изготавливаемых изделиях, – подытожил Сергей Кулешов.

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