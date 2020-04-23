Самозанятые нижегородцы и индивидуальные предприниматели смогут получить выплаты из бюджета

Дополнительные меры поддержки для нижегородского бизнеса разработаны в регионе. Теперь выплаты от государства сможет получить большее число предпринимателей. С такой инициативой выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

-Сейчас мы всячески стараемся поддержать занятость в нижегородских компаниях. Чтобы помочь бизнесу, мы обеспечиваем их загрузкой, а также поддерживаем с помощью прямых субсидий, - отметил глава региона. – После того, как в стране было принято решение о выплате МРОТ работающим в пострадавших отраслях экономики, мы смогли расширить наши меры поддержки.

В соответствии с новыми изменениями, предприятия малого и среднего бизнеса, приостановившие свою деятельность на время самоизоляции, смогут получить субсидию на выплату заработной платы в размер 13942 рубля и на социальные взносы.

- Изначально эта мера поддержки распространялась не более чем на 50% работников для каждого предприятия. Теперь это ограничение снято, - пояснил губернатор. – Кроме того, на подобные выплаты отныне смогут рассчитывать социально ориентированные НКО и малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей. Учитывая, что они оказывают услуги нижегородцам в сфере культуры, образования и реабилитации людей с ограниченными возможностями, их работа очень важна для нас.

Социально ориентированные организации смогут воспользоваться и еще одной мерой поддержки - субсидией на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг в период с 28 марта.

- Также я принял еще одно решение, касающееся индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, и самозанятых нижегородцев. При этом не имеет значения дата их регистрации, - отметил Глеб Никитин. – С апреля 2020 года в случае личного обращения граждан органы социальной защиты смогут заключить с этими предпринимателями социальный контракт. Он предполагает ежемесячную выплату в размере 11 248 рублей. Такая мера поддержки будет действовать вплоть до отмены режима повышенной готовности.

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