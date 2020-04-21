2020-04-21T22:45:57+03:00
Общество

Четвертый «Валдай 45Р» спустили на воду в Чкаловске

В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Четвертый «Валдай 45Р» спустили на воду в ЧкаловскеЧетвертый «Валдай 45Р» спустили на воду в ЧкаловскеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» - четвертого из серии судов, предназначенных для эксплуатации в Нижегородской области – состоялся в Чкаловске во вторник, 21 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое судно получило символичное имя «Надежда». Оно было спроектировано и построено АО «ЦКБ по СПК имени Ростислава Алексеева». По традиции, перед спуском на воду судно освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

«Валдай 45Р» вмещает в себя 45 пассажиров и двух членов экипажа. Он развивает скорость до 75 километров в час и может преодолевать расстояния до 550 километров. Это первое пассажирского судно нового поколения, которое было построено данным предприятием.

Глеб Никитин пообещал, что новый «Валдай» отправится в рейс, как только позволит эпидемиологическая обстановка. А вот куда именно – пока не решено. Это может быть Павлово или Чкаловск, а может – Стригино или даже Муром.

- Кроме того, уже проплачен и исполняется экспортный контракт на шесть подобных судов – так, два «Валдая» будут поставлены на Тайвань, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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