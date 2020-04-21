Нижегородский скутерист протаранил столб на Молитовском мосту

К сожалению, даже на полупустых дорогах Нижнего Новгорода случаются аварии – одна из них произошла на Молитовском мосту с участием максискутера. Первыми об этом жутком происшествии в социальных сетях написали очевидцы происшествия.

- Около шести часов вечера 19 апреля на спуске с Молитовского моста 38-летний водитель максискутера врезался в столб, - написали ставшие свидетелями аварии нижегородцы в группе «Плохие новости. Дзержинск». – В результате ДТП водитель получил крайне серьезные повреждения и был в экстренном порядке госпитализирован в реанимацию. На месте было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель скутера в тяжелом состоянии доставлен в больницу. ФОТО: "Плохие новости. Дзержинск"

Как рассказали в социальных сетях сами мотоциклисты, после аварии мужчина был доставлен в областную больницу имени Семашко. Состояние его оценивается как тяжелое.

- Я тут на максискутере 170 топнул, - поделился своими впечатлениями в связи с этой аварий нижегородец Степан Уханов. - До 120 вообще скорость не чувствуется, а после 140 переднее колесо почти не касается земли. Могу точно сказать - лучше на них пьяным не садиться.

- Надеюсь, что мотобрат выживет, - пожелал Сергей Бузыкин.

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