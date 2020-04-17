2020-04-17T16:14:21+03:00
Общество

«Волшебство бумажной лозы»: монтажник АПЗ плетет необычные изделия из газет и журналов

Елена Бахметова создает удивительные вазы, коробочки, конфетницы и шкатулки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Волшебство бумажной лозы»: монтажник АПЗ плетет необычные изделия из газет и журналов«Волшебство бумажной лозы»: монтажник АПЗ плетет необычные изделия из газет и журналовФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Монтажник РЭАиП цеха №37 Елена Бахметова увлечена необычным плетением. Около трех лет назад Елена увидела в интернете, что можно сплести из обычных бумажных трубочек. Загорелась идеей повторить, нашла мастер-класс и поняла, что ей по сердцу это относительно новое направление в рукоделии.

– Трубочки делаю из потребительской бумаги – газет, журналов, – делится она секретами мастерства. – Полоски накручиваю на спицу, склеиваю, просушиваю, при необходимости крашу. Потом приступаю к плетению.

Первой работой была чашка с блюдцем. Потом появились вазы, коробочки, конфетницы, шкатулки, сундучки, корзинки, фигурки животных.

– Я человек азартный. Если начала что-то плести, откладываю все дела, пока не закончу.

На первый взгляд кажется, что изделия из бумажной лозы непрактичны. Но они, наоборот, очень функциональны в быту и прослужат вам долгие годы. Кроме того, такие оригинальные и полезные вещицы ручной работы создают в доме особый уют.

Все свои работы Елена дарит родным, коллегам, знакомым. Даже внучка Ксения приложила руку к этому интересному творчеству. Вместе с бабушкой они сплели композицию, которая стала одной из лучших в заводском конкурсе «Новогодний серпантин».

Мастерица признается, что ей хочется совершенствоваться в этом виде рукоделия, плести более сложные изделия. И сейчас есть задумка сделать новую интересную корзинку.

– Уже знаю, кому преподнесу ее в качестве подарка, – говорит Елена. – Так приятно дарить людям радость!

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