2020-04-17T14:49:06+03:00
Общество

Праздник «Голос традиций» стал лауреатом всероссийской премии «Event-Прорыв»

Премия прошла 11-12 апреля 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Праздник «Голос традиций» стал лауреатом всероссийской премии «Event-Прорыв»Праздник «Голос традиций» стал лауреатом всероссийской премии «Event-Прорыв»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Праздник фольклора и ремесел «Голос традиций» ежегодно проходит в селе Хирино Шатковского района. За шесть лет мероприятие выросло из небольшого сельского праздника в фестиваль регионального значения. На прошедшей 11-12 апреля IX Межрегиональной премии индустрии событий «Event-Прорыв» праздник «Голос традиций», который проводится при поддержке холдинга «Социум», занял третье место в номинации «Лучший фестиваль».

Премия «Event-Прорыв» проводится ежегодно, собирая профессиональное event-сообщество России. Жюри премии формируется из экспертов event-индустрии, деятелей культуры и бизнеса. В этом году в 23 номинациях свои работы представили 118 проектов из 26 городов России.

В номинации «Лучший фестиваль» встретились крупнейшие проекты 2019 года. Первое место занял международный фестиваль аудиовизуального искусства INTERVALS 2019. Второе место присуждено международному фестивалю джазовой музыки Jazz May Penza Festival. Праздник фольклора и ремесел «Голос традиций» вошел в тройку победителей премии, получив почетное третье место и попав в список наиболее значимых фестивалей 2019 года в России.

Фестиваль фольклора и ремесел «Голос традиций» - большой праздник для жителей Нижегородской области. Праздник, начинавшийся как День села Хирино и превратившийся в масштабный фестиваль, придумал предприниматель и ученый Игорь Ашурбейли, чьи предки по материнской линии жили в этом селе. Несколько лет назад Игорь Ашурбейли восстановил в Хирино храм в честь Усекновения Честной главы Иоанна Предтечи, с чего началось возрождение села.

Познакомить гостей со своим мастерством и поучаствовать в конкурсе на грант в поддержку развития промысла ежегодно съезжаются фольклорные коллективы, представители ремесленничества и фермерских хозяйств со всех концов Нижегородской области от Шахуньи до Дивеева и соседних областей.

- Для нас большая честь оказаться в тройке лучших фестивалей по итогам 2019 года, заняв на скамье победителей почетное третье место рядом с крупнейшими проектами, - комментирует победу Денис Шмелев, генеральный директор компании «Социум-Поселения» - организатора праздника.

Программа фестиваля «Голос традиций» сочетает в себе традиционные русские народные развлечения в современной, увлекательной подаче, с музыкой и образовательными активностями. Большое внимание на празднике уделяется детям, продолжателям традиций ремесленничества и мастерства.

Фестиваль популяризует исконно русские традиции и культуру и привлекает все больше внимания горожан к российской глубинке. За 6 лет он вырос с 200 гостей в 2014 году до 1500 гостей в 2019-м, а в юбилейный 2018 год его посетили 4500 гостей.

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