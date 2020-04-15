2020-04-15T18:40:17+03:00
Общество

«ЛУКОЙЛ» объяснил причины столпотворения на проходной в Кстове

Утром 15 апреля у входа на предприятие собрались сотни людей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«ЛУКОЙЛ» объяснил причины столпотворения на проходной в Кстове«ЛУКОЙЛ» объяснил причины столпотворения на проходной в КстовеФото: СОЦСЕТИ
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ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» объяснило, почему утром 15 апреля 2020 года на одной из проходных были зафиксированы огромные очереди. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе предприятия.

- На заводе предприняты все меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Наше предприятие имеет непрерывный цикл производства, поэтому нами было получено регламентированное разрешение на ведение деятельности. Для прохождения работников на пропускной системе организована разметка, сотрудники проходят контроль температуры, установлены приборы для дезинфекции. А все офисные сотрудники переведены на удаленный режим, - рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень.

Те же работники, которые попали на фото в соцсетях – вовсе не сотрудники «ЛУКОЙЛа». Они относятся к подрядной организации под названием «Велесстрой».

- Сотрудники подрядной организации ожидали процедуру измерения температуры, пренебрегая правилами соблюдения социальной дистанции. Нарушения были сразу же устранены, - подчеркнул Антон Гребень, добавив, что с руководством организации-подрядчика была проведена беседа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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