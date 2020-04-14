2020-04-14T15:10:25+03:00
Происшествия

«Нас сдала подруга»: 34-летний житель Сарова угодил под следствие за секс с малолетней подружкой

У самой 16-летней красотки никаких претензий к любовнику нет
Вероника КОТИК
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34-летний житель Сарова угодил под следствие за секс с малолетней подружкой34-летний житель Сарова угодил под следствие за секс с малолетней подружкойФото: СОЦСЕТИ
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Когда две молодые жительницы Сарова пошли в гости к своему 34-летнему знакомому Виктору Гришину (имена героев изменены – прим. Ред.), никто из них даже представить не мог, что визит закончится уголовным делом. Хотя начиналось все довольно прозаично.

- Часа в четыре дня 23 марта мы с моей подругой зашли к Вите, - рассказывала 19-летняя Елизавета сотрудникам правоохранительных органов. – У него свой дом на улице Первомайской. Там мы выпили, посидели…Смотрим, а уже вечер. Решили переночевать у него. Я легла в одной комнате, а Настя с Витей в другой.

Среди ночи Елизавета проснулась от странного шума. Заглянув в соседнюю комнату, она обомлела – ее 16-летняя подруга занималась сексом с Виктором.

У самой девушки претензий к мужчине не было. Фото: СОЦСЕТИ

У самой девушки претензий к мужчине не было.Фото: СОЦСЕТИ

- Я и представить не могла, что она с ним свяжется – как-никак он ее на 18 лет старше, - негодовала подруга. – Естественно, я обратилась в полицию – она же несовершеннолетняя.

Сейчас в обстоятельствах этого дела разбираются следователи. По данному факту проводится доследственная проверка.

- Сейчас материал направлен в следственный отдел, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Дальнейшее решение будет приниматься уже там.

Тем временем сама незадачливая любовница обивает пороги полицейских с просьбой прекратить проверку в отношении ее возлюбленного – дескать, все у них было по обоюдному согласию.

- Нас сдала подруга, - объясняет девушка. – Я не знаю, что на нее нашло. Никогда бы не подумала, что она пойдет в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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