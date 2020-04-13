«Грустное зрелище»: В Нижнем Новгороде неизвестный поджег дорогую иномарку прямо под окнами дома ее владельца

Неизвестный поджег дорогую иномарку в микрорайоне Соцгород-2 на Автозаводе. Полиция уже разыскивает подозреваемого, сообщил «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, инцидент произошел прямо под окнами 24-летней владелицы автомобиля. Она-то и позвонила в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать преступника, изувечившего ее Mercedes-Benz C-200.

- Машина, конечно, не новая. Она у меня с 2015 года, но все равно очень жалко, - призналась пострадавшая в беседе с полицейским.

Анна Миланова (имя и фамилии героя изменены. - Прим. ред.) даже не подозревала, что кто-то может покуситься на ее железного коня, припаркованного во дворе. Поэтому сильно удивилась, услышав в ночь на 2 апреля надрывающуюся сигнализацию.

- Она заорала около часа ночи, примерно в 00.50, - пояснила Анна. - Я быстрее оделась и выбежала посмотреть, что же произошло.

Как «Комсомолке» рассказал источник в полиции, у автомобиля С-класса было разбито заднее левое стекло, а в салоне валялась канистра из-под тосола с какой-то дрянью внутри.

- Пламя покорежило потолок, сиденье и коврик. Грустное зрелище, - добавил собеседник «Комсомолки».

Каким-то чудом удалось найти запись с камеры видеонаблюдения, установленной неподалеку. На ней изображен преступник, который поджег чужую машину.

- Рост у него примерно 180 сантиметров, телосложение среднее. Одет был в черную куртку, темные штаны и темную бейсболку. Сейчас брошены силы, что его найти. Конечно же, возбуждено уголовное дело, - уточнили в полиции.

Напомним, что осенью 2019 года неизвестные залезли в дорогой кроссовер 20-летней дочери гендиректора ЗАО «Нефтепродукт» Сергея Болотного. Злоумышленники тогда стащили из салона авто ноутбук «Эппл», сумку с паспортом и банковскими карточкам, а также наличные - около 20 тысяч рублей.

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