Вторая линия по переработке пластика открылась на базе технопарка «Реал-Инвест» в Гидроторфе

Вторую линию по переработке ПЭТ открыла группа компаний «Реал-Инвест» на территории своего технопарка в поселке Гидроторф Балахнинского района. Запуск нового производства состоялся в среду, 22 апреля 2020 года, при участии представителей компании и заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Харина.

Как сообщили «Комсомолке» в ГК «Реал-Инвест», в проект было инвестировано порядка 170 миллионов рублей. Благодаря запуску новой линии технопарк предоставит нижегородцам 70 новых рабочих мест, а сама установка будет перерабатывать более 50% ПЭТ-отходов, образуемых в Нижегородской области. Ее мощность увеличена с 400 килограммов перерабатываемого пластика в час до тонны.

- Наша основная задача, также прописанная в национальном проекте «Экология», заключается в том, чтобы сделать так, чтобы минимум отходов уходило на захоронение на полигоны, а максимум перерабатывалось, - заявил в ходе открытия производства Андрей Харин.

Фото предоставлено ГК "Реал-Инвест"

Ежедневно в технопарк «Реал-Инвеста» из разных уголков Нижегородской области, в том числе и с Кстовского мусоросортировочного комплекса, поступают пластиковые бутылки. С них снимают этикетки, промывают несколько раз и измельчают в ПЭТ-флексу.

Однако применить данную технологию можно не только в сфере переработки пластика, считает директор по развитию ГК «Реал-Инвест» Артем Патрин.

- Совместно с правительством Нижегородской области мы прорабатываем вопрос дальнейшего использования ПЭТ-флексы. Например, для создания нетканого волокна. Сейчас же ее закупают предприятия, в том числе и нижегородские, для изготовления строительных материалов, создания упаковочной пленки и пластиковых тар. Спрос на продукт есть, этот рынок развивается и будет развиваться дальше, - отметил он.

Фото предоставлено ГК "Реал-Инвест"

КОМПЕТЕНТНО

Исполнительный директор ООО «Технопарк Реал-Инвест» Роман Цыбин:

- Несмотря на текущую ситуацию в России и мире, «Реал-Инвест» продолжает вести инвестиционную деятельность и размещать новых резидентов технопарка. Только что состоялось открытие второй очереди линии по переработке ПЭТ. Также вышел на проектную мощность новый завод по утилизации выхлопных газов промышленных электростанций, созданный по российским инновационным технологиям. Отечественные технологии предполагают гибкое изменение мощности в любую сторону до 30%. То есть при необходимости мы можем увеличить или снизить выпуск продукции в зависимости от спроса. Деятельность нашей компании ведется с соблюдением требований федерального и регионального законодательства.

СПРАВКА КП

В настоящий момент ООО «Технопарк Реал-Инвест» является площадкой для реализации различных инвестиционных проектов. На его территории, площадь которой достигает 165 гектар, уже функционируют несколько производств, одними из которых стали автономный энергетический центр, созданный на базе ГПУ, а также завод емкостного оборудования и первый в России завод по утилизации дымогарных газов, производству углекислоты и сухого льда. В настоящий момент в поселке Гидроторф строится новый цех по производству емкостей под давлением увеличенного объема (до 100 м3) и производству передвижных цистерн под различные технические газы, в том числе и криогенные.

На базе ГК «Реал-Инвест» также функционируют сеть заправочных станций, сервисный центр по заправке ГБО, учебный центр и лаборатория искусственного интеллекта, Чуварлейский карьер и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.