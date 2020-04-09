2020-04-09T16:45:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В разгар пандемии коронавируса «Ночные волки» стали развозить лекарства и продукты пожилым нижегородцам

К акции уже присоединились десятки байкеров из разных регионов страны [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В разгар пандемии коронавируса «Ночные волки» стали развозить лекарства и продукты пожилым нижегородцам.В разгар пандемии коронавируса «Ночные волки» стали развозить лекарства и продукты пожилым нижегородцам.
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Всемирная пандемия коронавируса заставила очень многих людей стать волонтерами. Теперь именно от них зависит обеспечение пожилых россиян лекарствами и продуктами питания. Не остались в стороне и российские мотоклубы – десятки байкеров из разных регионов страны присоединились к акции #МыВместе.

- В Нижнем Новгороде байкеры активнее всего вступают в волонтерское движение, - признает портал «Открытые НКО». – Здесь в штаб местного отделения ОНФ вступили мотоциклисты сразу из нескольких клубов. Среди них «Ночные Волки – Нижний Новгород», «Ночные валькирии», «Русские мотоциклисты Нижний Новгород», «Соколы» и «14.23 Городец».

При этом волонтеры соблюдают необходимую дистанцию.

При этом волонтеры соблюдают необходимую дистанцию.

Все заявки от пожилых нижегородцев поступают на телефон горячей линии, откуда распределяются по специальным волонтерским чатам.

- Как только мы получили заявку, мы едем в штаб, где получаем одноразовую индивидуальную защиту – маски и перчатки, - рассказывают байкеры. – После этого отправляемся в аптеку или в магазин за продуктами, а оттуда – уже к заявителю. Как правило, это очень милые бабушки и дедушки, всегда готовые пообщаться. Во время визита мы в обязательном порядке соблюдаем социальную дистанцию: звоним в квартиру, оставляем покупки и отходим на безопасные два метра. Вы бы видели эти благодарные глаза!

К акции уже присоединились десятки байкеров.

К акции уже присоединились десятки байкеров.

К акции #МыВместе уже присоединились байкеры в Москве, Железнодорожном, Дмитрове, Коломне, Химках, Уфе и других регионах. Ради этого многие байкеры даже пересели на автомобили, чтобы обеспечить всем необходимым бабушек и дедушек, входящих в группу риска в связи с распространением коронавируса.

Байкеры-волонтеры покупают и доставляют еду и медикаменты пожилым людям в Нижнем Новгороде.Байкерские клубы Нижегородской области присоединились к волонтерскому движению «Мы вместе» на фоне пандемии коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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