В разгар пандемии коронавируса «Ночные волки» стали развозить лекарства и продукты пожилым нижегородцам

Всемирная пандемия коронавируса заставила очень многих людей стать волонтерами. Теперь именно от них зависит обеспечение пожилых россиян лекарствами и продуктами питания. Не остались в стороне и российские мотоклубы – десятки байкеров из разных регионов страны присоединились к акции #МыВместе.

- В Нижнем Новгороде байкеры активнее всего вступают в волонтерское движение, - признает портал «Открытые НКО». – Здесь в штаб местного отделения ОНФ вступили мотоциклисты сразу из нескольких клубов. Среди них «Ночные Волки – Нижний Новгород», «Ночные валькирии», «Русские мотоциклисты Нижний Новгород», «Соколы» и «14.23 Городец».

При этом волонтеры соблюдают необходимую дистанцию.

Все заявки от пожилых нижегородцев поступают на телефон горячей линии, откуда распределяются по специальным волонтерским чатам.

- Как только мы получили заявку, мы едем в штаб, где получаем одноразовую индивидуальную защиту – маски и перчатки, - рассказывают байкеры. – После этого отправляемся в аптеку или в магазин за продуктами, а оттуда – уже к заявителю. Как правило, это очень милые бабушки и дедушки, всегда готовые пообщаться. Во время визита мы в обязательном порядке соблюдаем социальную дистанцию: звоним в квартиру, оставляем покупки и отходим на безопасные два метра. Вы бы видели эти благодарные глаза!

К акции уже присоединились десятки байкеров.

К акции #МыВместе уже присоединились байкеры в Москве, Железнодорожном, Дмитрове, Коломне, Химках, Уфе и других регионах. Ради этого многие байкеры даже пересели на автомобили, чтобы обеспечить всем необходимым бабушек и дедушек, входящих в группу риска в связи с распространением коронавируса.