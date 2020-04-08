«Даешь тоннель до Москвы!»: Соцсети обсуждают обмен станциями метро между Нижним Новгородом и столицей

Открытие станции метро «Нижегородская» в Москве состоялось еще в конце марта 2020 года. Однако жители Нижнего Новгорода на новость отреагировали только сейчас. В группе нижегородской подземки в соцсети «Вконтакте» появился пост, посвященный обмену станциями метро между столицей России и столицей Приволжья.

Открытие станции метро "Нижегородская" состоялось в Москве 27 марта 2020 года. Фото: https://stroi.mos.ru/

- Как известно, одна из крупнейших в СНГ станций метро и до недавнего времени единственная четырехпутная станция метро в России находится в Нижнем Новгороде. Это станция «Московская». 27 марта 2020 года в Москве открылась вторая в России четырехпутная станция, и ее название - «Нижегородская». Таким образом эти две станции, очень схожие по конструкции, связали города, - отметили работники Нижегородского метрополитена.

Отмечается также, что обе станции имеют выходы к одной и той же железнодорожной линии - Горьковской железной дороге.

Станция "Московская" появилась в нижегородской подземке в ноябре 1985 года. Фото: http://metronn.ru/

Подписчики живо отреагировали на эту информацию и принялись обсуждать прочитанное. Некоторые предположили, что теперь нужно вырыть подземку, которая свяжет Москву и Нижний Новгород в прямом, а не переносном смысле.

- Можно тоннель от одной станции до другой? - поинтересовался Никита Блынский.

- Даешь тоннель до Москвы! На работу ездить, - присоединился Дмитрий Худяков.

Однако другие фолловеры обратили внимание на внешний вид станции «Нижегородская». И, надо сказать, отзывы не самые приятные.

- В Москве получилась страшная маленькая копия с кучей стен и низкими потолками. Ничего общего с «Московской» по объемам не имеет, - считает Максим Майоров.

- Они бы еще и по дизайну обмен произвели, - добавила Елена Сироткина.

- Несмотря на полное отсутствие каких-либо «ценных» природных материалов в отделке и выразительной стилистике, выглядит ярче, нежели ее блеклая нижегородская «подружка», - заявил Никита Петрусенко.

Напомним, что станция метро «Московская» была открыта в Канавинском районе 20 ноября 1985 года. А сделана она по проекту советского архитектора Виктора Черемина.

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