Нижегородцам рассказали, как платить за услуги ЖКХ дистанционно

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги через онлайн-сервисы порекомендовали нижегородцам в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода.

- Уважаемые жители, в условиях пандемии действенны самые элементарные меры предосторожности — личная гигиена и самоизоляция. Именно поэтому, оставшись дома, вы можете спасти жизни многих, – призвали в департаменте.

Погасить долги за «коммуналку» предлагается с помощью мобильных банковских приложений, онлайн-сервисов компаний, поставляющих блага цивилизации: Нижегородского водоканала, ТНС-Энерго и Теплоэнерго.

Можно также воспользоваться личными кабинетами в системе ГИС ЖКХ, расчетных центров и портала Госуслуг.

Передавать показания счетчиков и задавать вопросы касательно расчетов за услуги ЖКХ, можно через сайт ООО «Центр СБК». Показатели приборов учета принимаются и по телефону горячей линии: (831) 262-19-20. Позвонив на него, можно также получить консультацию.

На этом же сайте нижегородцы смогут получить счет на оплату услуг ЖКХ и воспользоваться сервисом «Личный кабинет абонента».

Оплатить услуги дистанционно предлагается также жителям домов, которые обслуживают: АО «ДК Нижегородского района», АО «ДК Канавинского района», АО «ДК Советского района», АО «ДК Московского района» и АО «ДК Приокского района».

Чтобы сделать это, нужно отправить СМС на короткий номер 4040. В тексте указывается номер лицевого счета. В ответ, вы получите сообщение со ссылкой, по которой нужно перейти. Далее понадобится ввести данные банковской карты и нажать на кнопку «оплатить».

Если у вас нет возможность пользоваться электронными ресурсами, можно позвонить по телефону горячей линии и вызвать сотрудников «Почты России».

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