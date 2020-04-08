Массовая авария на проспекте Ленина: Иномарка протаранила четыре автомобиля

Серьезная авария произошла вечером 7 апреля в Ленинском районе Нижнего Новгорода – там в районе дома № 80 по проспекту Ленина автомобиль Suzuki протаранил сразу четыре автомобиля. Первыми об этом происшествии сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

- Проспект Ленина, вчерашний вечер – массовая авария из легковушек и кроссоверов, - поделился снимками очевидец в группе «Регион-52».

В результате аварии пострадал один нижегородец. ФОТО: Регион-52

Главное, что удивило пользователей – это способность устроить массовую аварию на пустых дорогах. Все-таки на территории Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, введенный еще 30 марта 2020 года. Вскоре появилась и официальная информация по данному инциденту.

Личность виновного водителя пока установить не удалось.

- Авария произошла в 18:15 6 апреля, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там водитель автомобиля Suzuki не выбрал безопасную инстанцию и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, среди которых две Киа Рио, Сузуки и одна «Волга Сайбер». В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Сузуки». С ушибом грудной клетки он был доставлен в больницу № 13, но вскоре отпущен. Личность виновника аварии сейчас устанавливается.