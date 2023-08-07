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Общество7 августа 2023 8:15

Почти не говоря с залом, она сказала очень многое: Что произошло после концерта Линды в Нижнем Новгороде

Линда выступила в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде 6 августа
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Выступление Линды вызвало фурор.

Выступление Линды вызвало фурор.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В воскресенье, 6 августа, на закрытии гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде выступила певица Линда. Увидеть легендарную исполнительницу и послушать любимые треки пришло много народа, главная площадь парка была забита битком

Выступление Линды вызвало фурор. Зрители кричали, аплодировали и подпевали знаменитому хиту «Ворона», а также наслаждались песнями «Цепи и кольца», «Отпусти Меня», «Северный ветер», «Взгляд изнутри», «Сделай так» и многими другими.

Фото: скрин из видео. Источник: Парк «Швейцария» || Нижний Новгород

Фото: скрин из видео. Источник: Парк «Швейцария» || Нижний Новгород

В социальных сетях после триумфального концерта Линды нижегородские поклонники обрушили на любимую исполнительницу множество комплиментов: «Шикарная», «Просто огнище», «Грандиозная», «Яркая», «Феерично», «Было очень круто!».

– Любимые хиты, новые песни, потрясающая пластика певицы, бэк-вокал - все сложилось в искреннее общение. Почти не говоря с залом, она сказала очень многое, – написали представители парка «Швейцария» в социальных сетях.

– Потрясающее выступление, маленькая хрупкая женщина без слов и заигрывания «раскачала» огромную толпу! – подчеркнула нижегородка Елена Скворцова.

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