За четыре дня в городе ожидается 70 мероприятий. Фото: АНО " Центр 800".

В год 155-летия со дня рождения Максима Горького в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль искусств «Горький +». В период с 6 по 9 июля нижегородцев и гостей города ожидает обширная программа фестиваля, которая охватит более 70 мероприятий: концертов, премьер спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов.

– Фестиваль «Горький +» следует принципам Алексея Максимовича и ставит своей задачей выявлять и поддерживать значимое в современной культуре, сохранять литературное наследие великого писателя и знакомить с ним как можно более широкий круг зрителей. Мы рады, что в этом году фестиваль примет не только Москва, но и еще два города, неразрывно связанные с именем Горького – Казань и Нижний Новгород, – рассказал арт-директор фестиваля Евгений Миронов.

Открывать фестиваль будет спектакль-концерт «Рождение человека», соединяющий в себе творчество писателя Горького и композитора Грига. Его покажут в театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. На сцене перед зрителями сыграют народные артисты России Евгений Миронов, Юрий Башмет.

В арт-кластере «Красная слобода» известные исполнители и молодые музыканты примут участие в концерте «Горький в музыке». В проекте выступят Дмитрий Венгеров (финалист шоу Голос), Андрей Гризли (победитель международного конкурса «Новая Волна» и участник главного вокального шоу страны «Голос» на Первом канале), Jukebox trio (акапельное трио, выступающее в своем собственном стиле, сочетая техники а капелла и битбокс). Они покажут зрителям, как можно быть на одной волне с классиком и переосмыслять богатое творческое наследие Максима Горького.

Ещё одна необычная возможность – это посещение аудиоспектаклей-променадов, который познакомят нижегородцев с местами, связанными с произведениями и биографией Максима Горького. В программе будут спектакли-променады: в парке Кулибина, Парке 800-летия и Заповедных кварталах.

Отличительной особенностью фестиваля «Горький +» в Нижнем Новгороде станет аудиопроект для канатной дороги «12 минут».

Удивят нижегородцев и премьерой спектакля «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя». Приглашенные артисты: Александра Ребенок и Игорь Миркурбанов.

КОНКРЕТНО:

Программа фестиваля «Горький +» в Нижнем Новгороде:

6 июля 19:00 – спектакль-концерт «Рождение человека» (Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина);

7, 8 и 9 июля 14:00 и 18:00 – спектакль воспоминаний «Я был наполнен стихами бабушки» (Парк 800-летия);

8 июля 19:00 – концерт «Горький и Ницше» (Концертный зал Пакгаузы);

8, 9 июля 17:00 и 19:30 – музыкальный медиаспектакль «Горький. Удалить из друзей» (НГХМ | Русское искусство);

8 июля 21:00 – концерт «Горький в музыке» (арт-кластер «Красная слобода»);

9 июля 15:00 – спектакль «Горький татарин» по мотивам пьесы «На дне» (культурный центр Terminal A);

9 июля 17:00 – спектакль-концерт «Солнце над островом Капри» (Концертный зал Пакгаузы);

9 июля 18:00 – премьерный спектакль «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» (Театр оперы и балета имени А.С. Пушкина);

9 июля 20:00 – Спектакль «Отец» по пьесе «Последние » (сцена «Ракушка» в Александровском саду).