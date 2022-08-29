Школьные принадлежности подорожали в Нижегородской области на 24,7%

Цифры значительно выросли в сравнении с прошлым годом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже скоро наступит 1 сентября – один из главных праздничных дней для учеников, их родителей, студентов и преподавателей. Чтобы учебный год пролетел на «отлично», к нему необходимо тщательно подготовиться: купить недостающую канцелярию, обновить одежду и обувь. Сборы дело затратное, поэтому «Комсомолка» выяснила, как и почему подорожали школьные принадлежности в Нижегородской области в 2022 году.

Оказалось, что цифры значительно выросли в сравнении с прошлым годом, причем практически неважно, собираете вы девочку или мальчика.

– Одна из главных причин годового удорожания школьных принадлежностей и формы – рост затрат производителей. Подорожало сырье, в том числе, на фоне трудностей в международной логистике. Также сказалось сокращение предложения на фоне ухода из России некоторых зарубежных торговых компаний, – объяснили в Волго-Вятском управлении Банка России.

Например, канцелярский набор, в который входит две шариковых авторучки, три карандаша, альбом для рисования, набор фломастеров и четыре тетради, за год подорожал в регионе в среднем на 24,7%. Сильнее всего повысились цены на тетради, так как минувшей весной их продавали в разы меньше из-за нехватки импортных реагентов, необходимых для производства.

Подскочили и цены на комплекты одежды для учащихся, стоимость которых и так всегда оказывалась одной из самых «кусачих» для нижегородских родителей. Так, за форму мальчика в этом году приходится платить больше на 11,7%. Комплект включает в себя: две верхних сорочки, двое брюк, джемпер и ботинки.

– Форма для девочки (сарафан, юбка, джемпер, две блузки, туфли) стоила в среднем на 10,8% больше, чем годом ранее, – рассказали в Волго-Вятском управлении Банка России.

Не стоит забывать и про подготовку к урокам физкультуры, ребёнку понадобится спортивный костюм, кроссовки и две сменные футболки. По сравнению с прошлым годом цены на эти вещи выросли на 15,8%.

Однако положительная динамика наблюдается с ценами на ноутбуки и смартфоны, их стоимость повысилась всего на 5,9% и 3,2% соответственно.

КСТАТИ

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» провела опрос среди читателей в социальных сетях, в ходе которого выяснилось, что сборы ребёнка в школу в среднем обходятся в 15-20 тысяч рублей. Так, 7,69% опрошенных сказали, что подготовились к 1 сентября на сумму до 10 тысяч рублей, 41,03% заплатили около15 тысяч рублей. Ещё 33,33% на сборы потратили больше 20 тысяч рублей и 17,95% родителей уложились в сумму около 25 тысяч рублей.

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