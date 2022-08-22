Среди основных трат покупка формы, обуви и рюкзака. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается главный осенний праздник – День знаний 1 сентября, а это значит, что родители уже активно подготавливают своих детей к школе: покупают канцелярию, ездят по магазинам за формой и ищут подходящую обувь. На «экипировку» школьника всегда уходит немало денег, но сборы в первый класс просто-напросто выбивают из колеи. «Комсомолка» разбиралась, сколько стоит собрать первоклассника в школу в 2022 году и как можно сэкономить на покупках.

У жительницы Нижнего Новгорода Валерии в этом году в школу идёт младший ребёнок в семье – улыбчивая дочка Олеся. Школа для неё новый и ещё неизведанный мир, и хотя волнение захлестывает девочку, она точно знает, что на школьной линейке хочет выглядеть на все сто. Такое желание ребёнка исполнимо, но, сколько сил и средств на это уйдет, если честно пугает родителей.

На «экипировку» школьника всегда уходит немало денег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Канцелярия

– Наша будущая классная руководительница очень нам помогла, раздав родителям списки с необходимыми канцелярскими принадлежностями. Можно ориентироваться на него, сверяться и отмечать, всё ли куплено, – рассказала мамочка первоклашки. – В принципе все эти списки похожи, но так как в начальной школе учительница одна на все предметы, ну кроме физкультуры, то она лучше знает, что надо ребенку.

Комплект учебников, к счастью, бесплатно предоставляется учебными заведениями, а вот за канцелярией придется побегать. Так, на первое время школьнице на уроках понадобится дневник, пенал, ручки и карандаши, линейка, ластик, точилка, тетради в клеточку и линейку, обложки для тетрадей, альбом для рисования, краски и кисточки, пластилин, цветная бумага и картон, ножницы и клей-карандаш. Такой набор обычно выходит в 2000 рублей.

– Мы канцелярию ещё не приобретали, так как нам на выпускной в детском саду подарили хороший набор. Это прекрасный способ экономии, – рассказывает нижегородка. – Но дневник, тетрадки и прописи всё-таки придётся покупать самим. Думаю, что в тысячу рублей уложимся.

Экономить можно на канцелярии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьная форма

Главным приобретением ко Дню знаний становится форма – в школе, куда идёт Олеся, установлен единый образец. Мальчики должны носить чёрные брюки, белые рубашки, голубые бабочки и синие жилеты в клетку. Девочки же должны ходить в белых рубашках и синих сарафанах в клетку.

– Самое тяжело было покупать форму, как в моральном понимании, так и в денежном эквиваленте. Нам на собрании объяснили, какая должна быть форма, какого цвета и где её приобретать,– делится Валерия. – Дочке абсолютно не понравился сарафан, покупали со слезами на глазах, но иначе никак. За него я отдала 3100 рублей в специализированном магазине, но покупать рубашки там даже не стала, обдерут только так.

Белые блузочки и рубашки первокласснице купили в магазине подешевле, за три штуки было заплачено 1900 рублей. Там же было приобретено двое белых колготочек на 600 рублей, спортивный костюм за 1500 рублей, несколько пар носков на 200 рублей и три футболки на 890 рублей. Юной школьнице также захотелось порадовать себя новыми белыми бантами, три пары лент разных фасонов заказали в онлайн-магазине. Такое удовольствие со скидками вышло на 970 рублей.

Учебники бесплатно выдают в школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Обувь

– Среди основных трат также покупка обуви. Мы купили школьные туфли за 2000 рублей, кроссовки за 1499 рублей, – объясняет нижегородка. – Но предугадать за какое количество времени это обувь износится, трудно. Может, уже через месяц придется бежать за новой парой, сейчас производители разные. В любом случае, к зиме будут новые траты, ведь ребёнок растёт.

Многие родители на обуви экономить не предпочитают, ведь дешевые модели зачастую могут привести к плоскостопию или рискуют развалиться в самом разгаре торжества.

Рюкзак

Последней, но не менее важной покупкой стал выбор и приобретение рюкзака. Критерий подбора оказался высок, надо, чтобы рюкзак угодил не только дочке по цвету и модели, но и родителям – хорошая вместимость, с хорошим корпусом и спинкой.

В 2022 году сборы в первый класс подорожали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Мы обошли кучу магазинов и потратили не один день, но результат того стоил, – рассказывает Валерия. – В одном из магазинов Олеся увидела розово-голубой портфель с какими-то мультяшными пони и вцепилась так, что я даже испугаться успела, а вдруг это не то, что нам нужно? Боялась, что она снова истерику закатит.

Ранец с ортопедической спинкой и сумка для обуви в комплекте для первоклашки вышли на сумму в 5500 рублей.

Насколько подорожали сборы в школу первоклассника?

По данным Росстата, в 2022 году сборы в первый класс мальчика обойдутся в 22 298 рублей, а девочки – в 26 838 рублей. По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%.

Так, если в 2021 году спортивный костюм для уроков физкультуры можно было купить за 1882 рубля, то в 2022 году эта цена выросла до 2189 рублей. Ботинки в школу в прошлом году стоили 2193 рубля, а сейчас оцениваются в 2426 рублей. Рюкзак же в среднем в 2021 году обходился в 2155 рублей, но теперь стоит 2363 рубля.

А есть ли льготы?

К началу учебного года многодетным и малоимущим семьям, чьи дети обучаются в школах Нижегородской области, поступает ежегодная выплата.

– Её размер ежегодно индексируется исходя из уровня инфляции, и в 2022 году составляет 1030 рублей, – сообщили «Комсомолке» в министерстве социальной политики региона.

К началу учебного года многодетным и малоимущим семьям поступает ежегодная выплата. Фото: Иван ВИСЛОВ

Для многодетных семей данная мера поддержки предоставляется без учета дохода семьи. Зато доход ниже прожиточного минимума (в 2022 году – 13085 рублей) учитывается для малообеспеченных семей.

– Для предоставления указанной выше выплаты необходимо в период с 1 июля по 30 сентября обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и представить документы, в том числе справку об обучении ребенка в школе, – уточнили в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит собрать первоклассницу в школу Нижнего Новгорода:

- Три белые блузки – 1900 рублей

- Спортивный костюм – 1500 рублей

- Сарафан – 3100 рублей

- Три футболки – 890 рублей

- Трое носков – 200 рублей

- Туфли – 2000 рублей

- Белые банты (3 пары) – 970 рублей

- Канцелярия – 2000 рублей

- Рюкзак – 5500 рублей

- Кроссовки – 1499 рублей

- Колготки (2 штуки) – 600 рублей

Итого: 20 159 рублей

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