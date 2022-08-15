«Этой игрушечной жутью забиты все киоски»: Психолог объяснила, как плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси влияют на детскую психику

«Комсомолка» разобралась, откуда появились эти плюшевые монстры. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси уже давно заполонили полки и витрины в магазинах, активно продаются в маркетплейсах и становятся востребованы как ростовые куклы для мероприятий, вечеринок и дней рождений. Игрушка представляет собой антропоморфное существо с вытянутыми руками и ногами, жёлтыми лапками, треугольной головой и огромной улыбкой полной несколькими рядами острых зубов. О таком плюшевом спутнике сейчас мечтает почти каждый ребёнок, а как же ещё, если это популярно и массово? И, казалось бы, это просто очередное увлечение для детей, но нижегородские родители, впрочем, как и взрослые по всей стране, бьют тревогу, ведь игрушки вовсе не выглядят безобидно и таят в себе кровожадную историю. «Комсомолка» разобралась, откуда появились эти плюшевые монстры, и узнала, что о них думает психолог.

Кто такие Хагги Вагги и Кисси Мисси?

Хагги Вагги и Кисси Мисси – это персонажи видеоигры в жанре хоррор (ужасы), вышедшей в свет 12 октября 2021 года. Сюжет игры разворачивается на фабрике игрушек, где давным-давно бесследно пропали все сотрудники. Игрок пробирается на фабрику, чтобы провести расследование загадочного исчезновения, начинает собирать паззлы и решать головоломки. В какой-то момент игрок сталкивается с огромной синей игрушкой Хагги Вагги, которая после катастрофы на фабрике стала монстром, и теперь гоняется за ним и пытается съесть.

Возрастной ценз игры нигде не указан, но на многих сервисах люди пишут о том, что она предназначена для детей от 12 лет и старше. Это связано с тем, что в игре есть скримеры и небольшое количество крови.

К слову, популярность этих плюшевых монстров особо возросла после того, как в соцсети TikTok завирусились фразочки по типу: «У нас пропал синий Хагги Вагги», «Смотри, это бабушка Хагги Вагги» и «Хагги Вагги сгорел, почернел».

Популярность этих плюшевых монстров особо возросла после появления в Тик Токе. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Чем вызван переполох?

Вероятно, что не все дети знают о том, откуда взялась плюшевая игрушка и что есть ещё пугающая игра с ней в главной роли, но родители не сомневаются – пользы от этих чудовищ мало. Разноцветные и пятнистые монстры с оскалами лишь нарушат неокрепшую детскую психику и поэтому необходимо бойкотировать эти игрушки и никогда не приобретать.

– Этой игрушечной жутью забиты все киоски прессы, торговые павильоны, магазины. Оторопь берет уже при одном взгляде на сине-розово-радужных монстров! Чему научатся дети, играя с ними? Растим поколение кровожадных агрессоров? – задаётся вопросами интернет-пользовательница Валентина Денисова.

Покупать или не покупать такого монстрика – это выбор каждого отдельно взятого родителя. Кто-то смирится и не сможет отказать просьбам ребёнка, кто-то решит, что игрушка безобидна, а кто-то проведёт беседу со своим малышом и объяснит, почему приобретать Хагги Вагги не стоит. Здесь всё в руках самих родителей.

– Мне кажется дело не в игрушке, а в отношении к ней. Моя дочь спокойно играет, кормит, воспитывает и даже сказки читает, пока «Великого» влияния не наблюдается, но начеку! – высказалась участница Всероссийского Союза родителей «Вместе» Елена Рекун.

Конечно, сами плюшевые игрушки, разумеется, не опасны, но совсем другой разговор – истории персонажей, по образу которых они сделаны.

Возрастной ценз игры нигде не указан. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вреден ли Хагги Вагги для детской психики: мнение психолога

Детский психолог Татьяна Ночкина убеждена, что даже не сами игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси представляют опасность, а просто любые аномальные и страшные вещи. Например, всего 5-7 лет назад были популярны куклы Monster High с шестью руками или с двумя головами, что тоже нельзя считать нормальным.

– Здесь должна пролегать зона ответственности родителей. Надо обязательно фильтровать то, во что играет ребенок, и что он смотрит. В возрасте с 5 до 10 лет родитель 100% должен регулировать эти вопросы. Всё ведь банально: куда направляется внимание ребёнка, туда он стремится и тем он и интересуется, – объясняет специалист. – Важно помнить о том, что у детей происходит определенный этап в развитии, то есть формируется психика, закладывается его нервная система. И, естественно, им свойственно возникновение страхов и вот эти игрушки они также будут способствовать его появлению.

Так, один родитель сможет найти связь между тем, что ребёнок посмотрел страшный мультик или игру и перестал засыпать, начал просыпаться по ночам и приходить к родителям. Другой же всё пустит на самотёк.

– Когда взрослый начнёт искать проблему, то он поймёт, что ребенок в течение дня проживает какие-то страшные моменты, которые он не может переварить, – уточняет психолог Татьяна Ночкина. – А эти игрушки могут усугубить ситуацию, у детей ведь воображение развито.

По мнению специалиста, если ребёнок маленький, то родитель сам вправе отказать в покупке не понравившейся игрушки или в просмотре страшного мультика, главное это делать без надрыва. Например, один из выходов настроить интернет на детский режим, который заблокирует весь неподходящий для детей контент.

Хагги Вагги - это персонаж видеоигры в жанре хоррор. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Не стоит говорить: «Ой, фу, какая гадость. Это плохо». Такое обычно вызывает тайный интерес у ребенка к тому, что происходит, – делится Татьяна Ночкина. – Порой ребенку и объяснять ничего не нужно, нужно без скандалов увлекать чем-то другим и делать это очень мудро и незаметно. Вообще надо наблюдать за ребенком, все дети разные.

Родителям советуют переключать страшные мультики, не заостряя внимания на том, какие противные персонажи, а с таким посылом, что вы привыкли смотреть другое и хотите показать что-то более интересное.

– Родитель не должен плыть по течению и отмахиваться фразами по типу: «Ой, ну вроде бы малыш смотрит», «Ему нравится» и «В садике и школе все говорят об этом». Ужастики и тому подобное должно быть дозировано и под присмотром родителей, это важно, – рассказывает психолог.

Кстати, интерес к плюшевому монстрику необязательно означает, что ваш ребёнок увлечён какими-то ужасами, иногда это просто интерес к увиденному. Многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда дети смотрят телевизор и говорят «Мама, я хочу вот это».

– Родителям не должно быть лень вникать в историю игрушек, проводить параллели между простым желанием ребёнка иметь определённую игрушку и нездоровым интересом, – подчеркивает специалист. – Важна внутренняя сила воли родителя, когда он понимает, что то, что просит ребенок, приносит ему вред. Я знаю, что некоторые дети с родителями смотрят ужастики и знаю, как там агрессия у ребенка растет. У таких детей зачастую нет проблем, чтобы кого-то обидеть или ударить, потому что агрессия постепенно встраивается в их сознание через просмотры.

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