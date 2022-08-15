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Общество15 августа 2022 11:45

«Этой игрушечной жутью забиты все киоски»: Психолог объяснила, как плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси влияют на детскую психику

Психолог рассказала, вреден ли Хагги Вагги для юных нижегородцев
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
«Комсомолка» разобралась, откуда появились эти плюшевые монстры.

«Комсомолка» разобралась, откуда появились эти плюшевые монстры.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси уже давно заполонили полки и витрины в магазинах, активно продаются в маркетплейсах и становятся востребованы как ростовые куклы для мероприятий, вечеринок и дней рождений. Игрушка представляет собой антропоморфное существо с вытянутыми руками и ногами, жёлтыми лапками, треугольной головой и огромной улыбкой полной несколькими рядами острых зубов. О таком плюшевом спутнике сейчас мечтает почти каждый ребёнок, а как же ещё, если это популярно и массово? И, казалось бы, это просто очередное увлечение для детей, но нижегородские родители, впрочем, как и взрослые по всей стране, бьют тревогу, ведь игрушки вовсе не выглядят безобидно и таят в себе кровожадную историю. «Комсомолка» разобралась, откуда появились эти плюшевые монстры, и узнала, что о них думает психолог.

Кто такие Хагги Вагги и Кисси Мисси?

Хагги Вагги и Кисси Мисси – это персонажи видеоигры в жанре хоррор (ужасы), вышедшей в свет 12 октября 2021 года. Сюжет игры разворачивается на фабрике игрушек, где давным-давно бесследно пропали все сотрудники. Игрок пробирается на фабрику, чтобы провести расследование загадочного исчезновения, начинает собирать паззлы и решать головоломки. В какой-то момент игрок сталкивается с огромной синей игрушкой Хагги Вагги, которая после катастрофы на фабрике стала монстром, и теперь гоняется за ним и пытается съесть.

Возрастной ценз игры нигде не указан, но на многих сервисах люди пишут о том, что она предназначена для детей от 12 лет и старше. Это связано с тем, что в игре есть скримеры и небольшое количество крови.

К слову, популярность этих плюшевых монстров особо возросла после того, как в соцсети TikTok завирусились фразочки по типу: «У нас пропал синий Хагги Вагги», «Смотри, это бабушка Хагги Вагги» и «Хагги Вагги сгорел, почернел».

Популярность этих плюшевых монстров особо возросла после появления в Тик Токе.

Популярность этих плюшевых монстров особо возросла после появления в Тик Токе.

Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Чем вызван переполох?

Вероятно, что не все дети знают о том, откуда взялась плюшевая игрушка и что есть ещё пугающая игра с ней в главной роли, но родители не сомневаются – пользы от этих чудовищ мало. Разноцветные и пятнистые монстры с оскалами лишь нарушат неокрепшую детскую психику и поэтому необходимо бойкотировать эти игрушки и никогда не приобретать.

– Этой игрушечной жутью забиты все киоски прессы, торговые павильоны, магазины. Оторопь берет уже при одном взгляде на сине-розово-радужных монстров! Чему научатся дети, играя с ними? Растим поколение кровожадных агрессоров? – задаётся вопросами интернет-пользовательница Валентина Денисова.

Покупать или не покупать такого монстрика – это выбор каждого отдельно взятого родителя. Кто-то смирится и не сможет отказать просьбам ребёнка, кто-то решит, что игрушка безобидна, а кто-то проведёт беседу со своим малышом и объяснит, почему приобретать Хагги Вагги не стоит. Здесь всё в руках самих родителей.

– Мне кажется дело не в игрушке, а в отношении к ней. Моя дочь спокойно играет, кормит, воспитывает и даже сказки читает, пока «Великого» влияния не наблюдается, но начеку! – высказалась участница Всероссийского Союза родителей «Вместе» Елена Рекун.

Конечно, сами плюшевые игрушки, разумеется, не опасны, но совсем другой разговор – истории персонажей, по образу которых они сделаны.

Возрастной ценз игры нигде не указан.

Возрастной ценз игры нигде не указан.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Вреден ли Хагги Вагги для детской психики: мнение психолога

Детский психолог Татьяна Ночкина убеждена, что даже не сами игрушки Хагги Вагги и Кисси Мисси представляют опасность, а просто любые аномальные и страшные вещи. Например, всего 5-7 лет назад были популярны куклы Monster High с шестью руками или с двумя головами, что тоже нельзя считать нормальным.

– Здесь должна пролегать зона ответственности родителей. Надо обязательно фильтровать то, во что играет ребенок, и что он смотрит. В возрасте с 5 до 10 лет родитель 100% должен регулировать эти вопросы. Всё ведь банально: куда направляется внимание ребёнка, туда он стремится и тем он и интересуется, – объясняет специалист. – Важно помнить о том, что у детей происходит определенный этап в развитии, то есть формируется психика, закладывается его нервная система. И, естественно, им свойственно возникновение страхов и вот эти игрушки они также будут способствовать его появлению.

Так, один родитель сможет найти связь между тем, что ребёнок посмотрел страшный мультик или игру и перестал засыпать, начал просыпаться по ночам и приходить к родителям. Другой же всё пустит на самотёк.

– Когда взрослый начнёт искать проблему, то он поймёт, что ребенок в течение дня проживает какие-то страшные моменты, которые он не может переварить, – уточняет психолог Татьяна Ночкина. – А эти игрушки могут усугубить ситуацию, у детей ведь воображение развито.

По мнению специалиста, если ребёнок маленький, то родитель сам вправе отказать в покупке не понравившейся игрушки или в просмотре страшного мультика, главное это делать без надрыва. Например, один из выходов настроить интернет на детский режим, который заблокирует весь неподходящий для детей контент.

Хагги Вагги - это персонаж видеоигры в жанре хоррор.

Хагги Вагги - это персонаж видеоигры в жанре хоррор.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Не стоит говорить: «Ой, фу, какая гадость. Это плохо». Такое обычно вызывает тайный интерес у ребенка к тому, что происходит, – делится Татьяна Ночкина. – Порой ребенку и объяснять ничего не нужно, нужно без скандалов увлекать чем-то другим и делать это очень мудро и незаметно. Вообще надо наблюдать за ребенком, все дети разные.

Родителям советуют переключать страшные мультики, не заостряя внимания на том, какие противные персонажи, а с таким посылом, что вы привыкли смотреть другое и хотите показать что-то более интересное.

– Родитель не должен плыть по течению и отмахиваться фразами по типу: «Ой, ну вроде бы малыш смотрит», «Ему нравится» и «В садике и школе все говорят об этом». Ужастики и тому подобное должно быть дозировано и под присмотром родителей, это важно, – рассказывает психолог.

Кстати, интерес к плюшевому монстрику необязательно означает, что ваш ребёнок увлечён какими-то ужасами, иногда это просто интерес к увиденному. Многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда дети смотрят телевизор и говорят «Мама, я хочу вот это».

– Родителям не должно быть лень вникать в историю игрушек, проводить параллели между простым желанием ребёнка иметь определённую игрушку и нездоровым интересом, – подчеркивает специалист. – Важна внутренняя сила воли родителя, когда он понимает, что то, что просит ребенок, приносит ему вред. Я знаю, что некоторые дети с родителями смотрят ужастики и знаю, как там агрессия у ребенка растет. У таких детей зачастую нет проблем, чтобы кого-то обидеть или ударить, потому что агрессия постепенно встраивается в их сознание через просмотры.

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