«Потерялся отсюда»: Охранник магазина в Нижнем Новгороде напал на блогера, обнаружившего просрочку

Полиция проводит проверку по этому факту. Фото: скрины из видео. Источник: #ВМиреЖивотных.

Накануне 26-летний блогер-ревизор Леонид нагрянул с проверкой в один из филиалов известной сети магазинов в Нижнем Новгороде, попытался добиться у сотрудников ответа на вопрос: «Откуда на полках столько просроченных продуктов?», а в итоге стал участником потасовки. В супермаркет молодой человек пришел в компании друзей, вместе с которыми с прилавков собрал целую тележку мяса и колбасы, у которой истёк срок годности.

- Срок годности 30 дней, а произведено 7 ноября 2021 года, это получается, они нарезают тухляк, - возмутился на камеру парень.

Затем Леонид увидел около касс администратора магазина и решил с ней поговорить, но та быстро ушла, и парень переключил своё внимание на охранника. Молодой человек решил сделать замечание и высказаться о том, что у них в магазине торгуют просрочкой. Слово за слово и вскоре охранник был на взводе, стал материться и угрожать.

«Помог бы прошёл лучше, чем сидеть здесь и матом орать», сделал замечание блогер. К слову, сам молодой человек хорошим поведением и воспитанностью тоже не отличился, при просмотре видео возникает чувство, словно он специально подтрунивал над охранником и провоцирует его. Впрочем, даже это не оправдывает оскорбления и нападения со стороны охранника

Сначала охранник хотел кинуться на оператора блогера, но тот его придержал, тем самым вновь привлекая внимание к себе. Охранник толкнул парня, а потом и вовсе замахнулся на него бутылкой колы.

- Потерялся отсюда *****, - продолжал настаивать охранник, а затем подошел вплотную к блогеру и принялся толкать его головой

Затем мужчина зашёл парню за спину и схватил его за шею без каких-либо видимых причин, чуть не удушив блогера. К счастью, завязавшуюся потасовку разняли, но на этом конфликт не закончился, спорить и ругаться вместе с охранником дальше уже продолжил один из компании блогера.

Пока дело шло к драке сотрудники магазина не растерялись и решили увезти телегу с просрочкой, но это им не удалось, молодые люди во время заметили пропажу. Вскоре на место происшествия была вызвана полиция, чтобы разобраться как с испорченной продукцией, так и с поведением охранника.

Парень с друзьями собрал тележку с просрочкой. Фото: скрины из видео. Источник: #ВМиреЖивотных.

Выбрать сторону в данной ситуации довольно трудно: с одной стороны охранник не должен был выражаться нецензурной бранью и бросаться на людей, а с другой стороны блогер и его компания могли бы и не провоцировать мужчину и вести себя поскромнее, а не так словно ищут дурной славы. Дело блогера, конечно, благое – борьба с просрочкой и тухлыми продуктами, но то каким образом она ведётся, доверия не вызывает.

Будут ли приняты какие-либо меры по отношению к магазину, торгующему просрочкой, и к охраннику, применившему силу, неизвестно. «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области на эти вопросы сообщили, что в настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

- По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - подчеркнули в ведомстве.

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