Репетиция весны: плюсовая температура и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

По словам синоптиков, сугробы будут таять на глазах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дождь со снегом и потепление до +2 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в период с 14 по 20 февраля. Причиной аномалии тепла станет североатлантический циклон, а отсутствие осадков во время первой половины недели обеспечит азиатский антициклон.

По данным центра «Фобос», на территории Центральной России среднемесячная температура воздуха уже на 4 градуса выше положенной нормы. В Нижегородскую область также придет оттепель.

- Невероятно тёплый февраль 2022 в предстоящую неделю усилит эту тенденцию, приближаясь к рекордным показателям, - сообщает ведомство. - В результате сугробы будут таять на глазах.

В понедельник, 14 февраля, установится пасмурная погода, а столбики термометров будут показывать от -3 до -4 градусов в течение дня. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость составить не выше 5 метров в секунду.

Вторник выдастся слегка морозным, а на небе, по-прежнему, будет облачно и пасмурно. Утром показатели температуры будут колебаться от -4 до -5 градусов, а уже днем столбики термометров будут показывать от -2 до -3 градусов. Атмосферное давление составит 753-756 миллиметров ртутного столба.

В среду нижегородцев ожидает облачная с прояснениями погода и вновь никаких осадков. В утренние часы столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов, а днем от -2 до 0 градусов, к ночи вновь похолодает.

Четверг, 17 февраля, принесёт с собой пасмурную погоду и незначительные температурные колебания. С утра ещё будет морозить, столбики термометров покажут от -2 до -5 градусов, но уже днем придет потепление до нуля градусов. Вечером возможен дождь со снегом. В этот день установится южный ветер, его скорость не превысит 6,7 метров в секунду.

Пятница станет самым тёплым днём на неделе, так как столбики термометров покажут плюсовые значения – от нуля до +2 градусов. Ещё одной особенностью последнего рабочего дня станет непрекращающийся дождь со снегом. Влажность воздуха составит 85-59%.

В выходные нижегородцы продолжат наблюдать за оттепелью, ведь температурные колебания будут незначительные в пределах от -1 до +1 градуса. Только к вечеру воскресенья до -2, а в ночь на понедельник до -4 градусов. Дождь вперемешку со снегом будет идти не только в субботу, но и в воскресенье. Ветер будет тихий.

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