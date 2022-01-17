Где купаться на Крещение-2022 в Нижегородской области: полный список адресов и правила безопасности

В ночь с 18 на 19 января 2022 года по традиции состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 18 на 19 января 2022 года по всей стране по традиции состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. В настоящее время проводится активная подготовка и проверка мест, в которых православные верующие смогут окунуться в освященную ледяную прорубь. «Комсомольская правда» рассказывает, где купаться на Крещение-2022 в Нижегородской области.

По области будет организовано свыше 60 купелей для крещенских купаний, шесть среди которых подготовят в Нижнем Новгороде. Безопасность нижегородцев будут обеспечивать 700 человек и 250 единиц техники. На время Крещения у купелей будут дежурить пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники МВД, Росгвардии и медики.

Чтобы праздничное омовение было не только просветляющим, но и безопасным важно не погружаться в прорубь более чем на одну минуту и до купели идти в обуви. Также рекомендуется постепенно раздеваться перед купанием, то есть сначала снять верхнюю одежду, затем обувь и только потом раздеться до купального костюма. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего.

Не стоит забывать и про бушующий коронавирус – необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, носить маску и не скапливаться в толпы.

- Призываем граждан воздержаться от купания в необорудованных местах - это может быть опасно для жизни! – напоминает главное управление МЧС России по Нижегородской области.

КОНКРЕТНО

Где будут организованы места купаний в Нижегородской области?

Арзамас

- пруд 408-й км

Балахнинский район

- Балахна, Теплое озеро (улицы Свердлова и Строителей)

Богородский район

- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»

Большеболдинский район

- Большое Болдино, пруд у музея-заповедника А.С. Пушкина

Большемурашкинский район

- пруд «Пленный» в Большом Мурашкине

Бор

- река Ватома, храм в честь иконы Казанской Божией Матери, село Рожново

- озеро около храма во имя Святителя Николая Чудотворца, село Заскочиха

- река Нуженка, храм в честь Богоявления Господня, посёлок Октябрьский

- река Линда, храм во имя Живоначальной Троицы, село Кантаурово

- озеро Спасское, поселок Толоконцево

- озеро Юрасовское, Бор

- источник около храма в честь Преображения Господня, село Чернолесская пустынь

- река Нуженка, храм в честь иконы Божией Матери Неупиваемая чаша, поселок Большое Пикино

Вадский район

- Святые ключи, 12 апостолов

- источник Знамение иконы Божьей матери, село Борисово поле

- источник села Зеленые Горы

Варнавинский район

- поселок Варнавино, река Ветлуга

- посёлок Варнавино, улица Северная, купель

- деревня Карелиха, купель

Володарский район

- поселок Мулино, озеро Чинарик

- село Старково, купель

- посёлок Фролищи, старица реки Лух вдоль улицы Набережной, напротив дома 29

- посёлок Новосмолинский, Новосмолинский пруд

Воротынский район

- Воротынец, река Гремячка

Воскресенский район

- село Владимирское, озеро Светлояр

- Благовещенская сельская администрация, деревня Асташиха, река Ветлуга,

Выкса

- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная

- рабочий посёлок Шиморское, в районе пляжа реки Оки

Городецкий муниципальный район

- источник Никола-ключ в районе деревни Белоглазово Ковригинского сельсовета

Дальнеконстантиновский район

- село Богоявление, источник «Икона Божьей Матери»

Дзержинск

- озеро Святое

Княгининский район

- пруд «Цимлянский», село Ананье

- пруд в селе Спешнево

Краснооктябрьский район

- село Салганы

Кстовский район

- Кстово, Лукерьинский пруд

Лысковский район

- Лысково, река Сундовик (примерно на расстоянии 100 метров от места стоянки парома СП-45)

Навашинский район

- озеро «Большое Свято» на территории МАУ ЦРКиТ «Возрождение»

Нижний Новгород

Автозаводский район:

- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);

Ленинский район:

- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);

Нижегородский район:

- Гребной канал;

Советский район:

- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;

Сормовский район:

- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);

- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).

Павловский район

- Павлово, правый берег реки Оки (в 100 метрах выше пристани по течению)

- Ворсма, озеро Тосканка

Саров

- пруд «Боровое»

Семеновский район

- Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее

- деревня Быдреевка, река Керженец

Сергачский район

- Сергач, ул. Ульянова, купель

Сеченовский район

- село Болтинка, ул. Заречная, святой источник

- село Бахаревка, ул. Сельская, пруд

- село Сеченово, ул. Набережная, пруд

- село Кочетовка, пруд около села

Сосновский район

- Сосновское, озеро Цимлянское

Спасский район

- село Спасское, Карашев колодец

- деревня Красные Мары - на источнике около Крестомаровского монастыря

- село Вазьянка, купель около церкви

Тонкинский район

- пруд в Тонкине, у парка

Уренский район

- рабочий посёлок Арья, Кочешковское озеро

Чкаловск

- устье реки Санахта (в районе пристани)

Шарангский район

- пруд в Шаранге у парка

Шатковский район

- Шатки, ул. Заречная, источник Кипячий ключ

Шахунья

- деревня Акаты, пруд

- деревня Туманино, пруд

- деревня Большая свеча, база отдыха, пруд Свеча

- рабочий посёлое Вахтан, ул. Советская, территория пляжа

- рабочий посёлок Сява, ул. Ленина, р. Большая Какша, у подвесного пешеходного моста