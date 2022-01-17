Где купаться на Крещение-2022 в Нижегородской области: полный список адресов и правила безопасности

В ночь с 18 на 19 января 2022 года по традиции состоятся праздничные богослужения и крещенские купания.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ночь с 18 на 19 января 2022 года по всей стране по традиции состоятся праздничные богослужения и крещенские купания. В настоящее время проводится активная подготовка и проверка мест, в которых православные верующие смогут окунуться в освященную ледяную прорубь. «Комсомольская правда» рассказывает, где купаться на Крещение-2022 в Нижегородской области.
По области будет организовано свыше 60 купелей для крещенских купаний, шесть среди которых подготовят в Нижнем Новгороде. Безопасность нижегородцев будут обеспечивать 700 человек и 250 единиц техники. На время Крещения у купелей будут дежурить пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники МВД, Росгвардии и медики.
Чтобы праздничное омовение было не только просветляющим, но и безопасным важно не погружаться в прорубь более чем на одну минуту и до купели идти в обуви. Также рекомендуется постепенно раздеваться перед купанием, то есть сначала снять верхнюю одежду, затем обувь и только потом раздеться до купального костюма. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего.
Не стоит забывать и про бушующий коронавирус – необходимо соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками, носить маску и не скапливаться в толпы.
- Призываем граждан воздержаться от купания в необорудованных местах - это может быть опасно для жизни! – напоминает главное управление МЧС России по Нижегородской области.
КОНКРЕТНО
Где будут организованы места купаний в Нижегородской области?
Арзамас
- пруд 408-й км
Балахнинский район
- Балахна, Теплое озеро (улицы Свердлова и Строителей)
Богородский район
- Дуденевская сельская администрация, ДПК Приозерный, 1 место купания озеро «Березовское»
Большеболдинский район
- Большое Болдино, пруд у музея-заповедника А.С. Пушкина
Большемурашкинский район
- пруд «Пленный» в Большом Мурашкине
Бор
- река Ватома, храм в честь иконы Казанской Божией Матери, село Рожново
- озеро около храма во имя Святителя Николая Чудотворца, село Заскочиха
- река Нуженка, храм в честь Богоявления Господня, посёлок Октябрьский
- река Линда, храм во имя Живоначальной Троицы, село Кантаурово
- озеро Спасское, поселок Толоконцево
- озеро Юрасовское, Бор
- источник около храма в честь Преображения Господня, село Чернолесская пустынь
- река Нуженка, храм в честь иконы Божией Матери Неупиваемая чаша, поселок Большое Пикино
Вадский район
- Святые ключи, 12 апостолов
- источник Знамение иконы Божьей матери, село Борисово поле
- источник села Зеленые Горы
Варнавинский район
- поселок Варнавино, река Ветлуга
- посёлок Варнавино, улица Северная, купель
- деревня Карелиха, купель
Володарский район
- поселок Мулино, озеро Чинарик
- село Старково, купель
- посёлок Фролищи, старица реки Лух вдоль улицы Набережной, напротив дома 29
- посёлок Новосмолинский, Новосмолинский пруд
Воротынский район
- Воротынец, река Гремячка
Воскресенский район
- село Владимирское, озеро Светлояр
- Благовещенская сельская администрация, деревня Асташиха, река Ветлуга,
Выкса
- Верхний пруд, ул.Верхнепрудная
- рабочий посёлок Шиморское, в районе пляжа реки Оки
Городецкий муниципальный район
- источник Никола-ключ в районе деревни Белоглазово Ковригинского сельсовета
Дальнеконстантиновский район
- село Богоявление, источник «Икона Божьей Матери»
Дзержинск
- озеро Святое
Княгининский район
- пруд «Цимлянский», село Ананье
- пруд в селе Спешнево
Краснооктябрьский район
- село Салганы
Кстовский район
- Кстово, Лукерьинский пруд
Лысковский район
- Лысково, река Сундовик (примерно на расстоянии 100 метров от места стоянки парома СП-45)
Навашинский район
- озеро «Большое Свято» на территории МАУ ЦРКиТ «Возрождение»
Нижний Новгород
Автозаводский район:
- озеро 2-й очереди парка культуры и отдыха (улица Смирнова);
Ленинский район:
- Силикатное озеро (за Коммерческим институтом, пр. Ленина, 25А);
Нижегородский район:
- Гребной канал;
Советский район:
- 2-е озеро на Щелоковском хуторе;
Сормовский район:
- парковое озеро на территории спортивно-культурного центра «Сормово» (Юбилейный бульвар, д.30);
- Новинский сельсовет на территории Храма святого равноапостольного князя Владимира (д. Сартаково).
Павловский район
- Павлово, правый берег реки Оки (в 100 метрах выше пристани по течению)
- Ворсма, озеро Тосканка
Саров
- пруд «Боровое»
Семеновский район
- Семенов, улица Заводская, озеро Верхнее
- деревня Быдреевка, река Керженец
Сергачский район
- Сергач, ул. Ульянова, купель
Сеченовский район
- село Болтинка, ул. Заречная, святой источник
- село Бахаревка, ул. Сельская, пруд
- село Сеченово, ул. Набережная, пруд
- село Кочетовка, пруд около села
Сосновский район
- Сосновское, озеро Цимлянское
Спасский район
- село Спасское, Карашев колодец
- деревня Красные Мары - на источнике около Крестомаровского монастыря
- село Вазьянка, купель около церкви
Тонкинский район
- пруд в Тонкине, у парка
Уренский район
- рабочий посёлок Арья, Кочешковское озеро
Чкаловск
- устье реки Санахта (в районе пристани)
Шарангский район
- пруд в Шаранге у парка
Шатковский район
- Шатки, ул. Заречная, источник Кипячий ключ
Шахунья
- деревня Акаты, пруд
- деревня Туманино, пруд
- деревня Большая свеча, база отдыха, пруд Свеча
- рабочий посёлое Вахтан, ул. Советская, территория пляжа
- рабочий посёлок Сява, ул. Ленина, р. Большая Какша, у подвесного пешеходного моста