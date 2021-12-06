Певец Витас побывал на мастер-классе по рисованию в Дзержинске.

Виталий Грачёв решил изобразить зимний лес. Фото: Елена Бахтина-Лищенер.

Певец Виталий Грачёв, более известный как Витас, в минувшие выходные приезжал вместе со своей семьей в Дзержинск на оздоровительную программу, которую для них устроила местный предприниматель Оксана Черкашина. И хотя детали отдыха остаются неизвестными, знаменитости и его близким удалось открыть для себя направление арт-терапии, так 4 декабря для них прошёл увлекательный мастер-класс по рисованию.

- Пели, разговаривали, пачкали пальцы акрилом. Это было непросто, но все получилось! И это самое классное, - поделилась своими впечатлениями в соцсетях нижегородская художница Елена Бахтина-Лищенер. - Потому что рисовать - это легко! Я точно знаю! И иногда получается передать это «знание» другим.

Своей работой певец остался доволен. Фото: Instagram Виталия Грачёва.

Как оказалось, Елена не является профессиональным художником, но много лет занимается рисованием и считает это своим хобби. Женщина часто проводит мастер-классы по приглашению и в этот раз вышло так, что её учеником стал именитый гость.

- Он вел себя также, как и все остальные люди, был немножко не уверен, но терпелив, он слушал, смотрел и учился, он был не один, а со своей семьей. По-моему, он остался доволен, - рассказала «Комсмолке» художница Елена Бахтина-Лищенер.

Мастер-класс длился три часа. Фото: Instagram Виталия Грачёва.

Мастер-класс длился три часа, на выбор семье Виталия Грачёва были предложены примерно 30-40 картинок, из которых каждый мог выбрать свою и повторить её на полотне. Сам Витас выбрал рисунок, изображающий зимний лес.

- Картина у Витаса получилась, она выглядит цельной, хоть и далеко не идеальна, но это первый опыт, и он дал очень много положительных эмоций не только ему, но и мне. И я считаю, что это самое главное, - подчеркнула художница Елена Бахтина-Лищенер.

В мастер-классе также была задействована семья исполнителя. Фото: Instagram Виталия Грачёва.

Знаменитый исполнитель «Оперы №2» признался, что в подобном ключе рисует впервые, если не брать в расчёт те рисунки, которые, безусловно, создавал в детстве каждый ребенок.

- Это первый мой опыт! Написание - правда, громко сказано, - поделился своими эмоциями артист в Instagram.

Певец Витас побывал на мастер-классе по рисованию в Дзержинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!