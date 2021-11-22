«Пока их ловили, даже успели искупаться»: Нижегородцы спасли с замерзающего озера двух уток

Оказалось, что рядом с озером водится целая куча собак, которая могла легко разодрать бедных пернатых. Фото: Татьяна Павлова

Очередная история по спасению пернатых с замерзающего озера благополучно закончилась на Бору – там с Мухинского озера выловили и забрали на зимовку двух уточек. Тревогу о судьбе пары одиноких селезней забили местные жители, которые не могли наблюдать за тем, как утки замерзают в холодной воде, постепенно затягивающейся льдом. Люди обращались и в местную администрацию, и к сотрудникам МЧС, но никто помочь в спасении не мог.

К счастью, нашлись инициативные люди, которые не могли спокойно пройти мимо и решили попытаться выловить уток. Операция по спасению заняла целых два дня, так как лёд ещё очень тонкий, и по нему пройти нельзя, а плыть на лодке рискованно – она может порваться или лопнуть.

- Почти всё озеро замёрзло, там лишь остался небольшой кусок воды, где утки и плавали. Но мы лёд всё-таки разбили в попытках поймать их, - рассказал «Комсомолке» местный житель Алексей Зоров. – В субботу удалось достать только одну утку, за второй возвращались уже в воскресенье. Сейчас они в нормальном состоянии, пока что обе находятся у меня в ванной на «карантине».

Поймать пернатых оказалось затруднительно, пришлось вооружиться сачками и резиновыми сапогами, но даже это мало помогли, и спасители всё-таки загребли холодной воды в башмаки.

Уток отогрели и накормили. Фото: скрин из видео. Источник: Алексей Зоров

- Пока их ловили, даже успели искупаться в некотором смысле, но выловить их надо было обязательно, так как рядом с этим злосчастным озером водится целая куча собак, и они могли их разодрать, - объяснил Алексей Зоров. – Слаженными действиями спасти уток удалось, это было важно, ведь одна из уток почти погибала, вот как замёрзла!

К счастью, уточек не только отогрели, но и покормили, совсем скоро пернатых красавиц перевезут в деревню Останкино, где они в тепле и уюте перезимуют холода в специальном птичнике, а уже весной уток вновь выпустят на озеро.

Водоём посреди забетонированной зоны отдыха и кипящего жизнью города для этих двух уток стал новым домом совсем недавно: бывшие хозяева выпустили их на волю минувшей весной. «Комсомолка» разыскала бывших хозяев птиц, которые рассказали, что обе уточки – девочки, да и вообще мама с дочкой, одной из них 5 лет, а другой 4 года.

- Муж купил их несколько лет назад, он тогда занимался подсадной охотой, и мы содержали их в специальном загончике на территории нашего частного дома, - объяснила «Комсомолке» Юлия Балабонина. – Позже сил содержать их у нас не нашлось, и мы решили, что на воле они не пропадут. Решили отпустить в городское озеро, так как людей они не боятся, надеялись, что улетят на юг, но их местные откормили, и они не смогли.

После резонанса в интернете бывшие хозяева хотели уток вернуть и забрать на зимовку, даже приезжали ловить их, но добраться никак не могли.

- Мы будем рады, если за ними присмотрят новые люди, а потом также к весне выпустят на волю, - поделилась Юлия. – Едят они много, но кормить их хлебом ни в коем случае нельзя.

Тем временем новый хозяин уточек намерен по-хорошему о них позаботиться, так как привык спасать животных, попавших в беду. Мужчина содержит небольшой приют кошек и собак на Бору, пытаясь сократить число беспризорных братьев наших меньших.

- Хотелось бы создать, конечно, общегородской приют на территории Бора, но пока этого достичь не удалось, - рассказал Алексей Зоров.

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