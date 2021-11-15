Три человека пострадали в массовом ДТП около ЖК «Новинки Smart City» 14 ноября

Вечером воскресенья из-за ДТП на трассе скопилась огромная пробка из машин.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Массовая авария произошла вечером 14 ноября недалеко от жилого комплекса «Новинки Smart City» под Нижним Новгородом – водитель Приоры умудрился разворотить не только свою машину, но ещё и три автомобиля сразу. В результате аварии пострадали три человека.
- Столкновение произошло около 16:50 на 445 километре автодороги «Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Среди пострадавших - водители автомобилей «Приора» и один пассажир.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Виновником ДТП стал 62-летний мужчина со стажем вождения 44 года. Именно он находился за рулем отечественной легковушки, которая выскочила на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями Приора, Фольцваген и Рено. К слову, на данном участке дороги обгон запрещён.
Среди пострадавших от столкновения оказались водители автомобилей Приора и один пассажир, их госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.
Столкнулись две «Приоры», «Фольцваген» и «Рено».
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Из-за ДТП вечером воскресенья на трассе скопилась огромная пробка из машин, которая растянулась в обе стороны.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.
Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
Тем временем нижегородцы отмечают в социальных сетях, что на участке дороги около ЖК «Новинки Smart City» необходимо сделать освещение.
- Водители едут почти наощупь, да ещё и встречка слепит, - сетует местная жительница Ульяна Набиева.
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