Ирина Пегова посетила спектакль «Тарас Бульба» в Нижегородском театре драмы

Актриса также успела пройтись по Большой Покровской. Фото: Инстаграм Ирины Пеговой.

Известная актриса Ирина Пегова провела минувшие выходные в Нижнем Новгороде, где посетила родной театр драмы. По пути на малую родину звезда также заглянула в Гороховец и устроила небольшую экскурсию по местным достопримечательностям. Фотографиями из поездки актриса поделилась в Instagram.

- Импровизация - визит в Гороховец! – написала под публикацией с красивыми видами Ирина Пегова.

По пути на малую родину звезда также заглянула в Гороховец. Фото: Инстаграм Ирины Пеговой.

Судя по фотографиям, актриса успела не только полюбоваться панорамой гороховецкого «посада», но и смогла заглянуть в Благовещенский собор с колокольней и увидела Предтеченскую церковь.

- Ирина, какие у нас с Вами разные впечатления от Гороховца. Когда я его проезжала, мне все не нравилось: дорога, люди, погода и, соответственно, сам город остался для меня в черных тонах. А Вы показали его совсем с другой стороны. Теперь придется съездить еще раз, - рассказала о своём визите в город подписчица.

Актриса на это подметила, что Гороховец действительно стоит посетить хотя бы ещё разок, чтобы исправить своё впечатление о нём.

В субботу вечером, 2 октября, телезвезда уже была в Нижнем Новгороде и отправилась смотреть спектакль по повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

В театре шел спектакль по повести Николая Гоголя «Тарас Бульба». Фото: Инстаграм Ирины Пеговой.

- Наконец-то! Я в Нижегородском театре драмы имени Максима Горького качестве зрителя! – поделилась своими впечатлениями Ирина Пегова.

Актриса также опубликовала фото из театра, на одном из них она стоит в центральном проходе зрительного зала. На снимке Ирина одета в чёрное платье с белым воротничком и высокие чёрные сапоги с белым носом.

Такой стильный образ удивил многих подписчиков, после чего они буквально завалили красавицу комплиментами: «Куколка», «Шикарная», «Умница», «Само очарование», «Стройная», «Восхитительная».

Актриса также опубликовала фото из театра. Фото: Инстаграм Ирины Пеговой.

А в воскресенье Ирина Пегова прошлась по главной пешеходной улице Нижнего Новгорода – Большой Покровской – и рассказала у себя в блоге немного об истории города.

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