Полицейского, избившего лежащего на земле пьяного нижегородца, отпустили под подписку о невыезде

В ходе допроса обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейского-водителя, который избил пьяного мужчину при задержании в Нижнем Новгороде, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина обвиняется по статье уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

- В ходе допроса обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Расследование установило, что 24 августа очевидцы набрали 112 и сообщили о пьяном мужчине, который спал около дома №7 «г» по улице Верхне-Печерская. После этого на место вызова приехали старшина полиции и младший сержант полиции, где и обнаружили спящего человека.

Полицейские подняли мужчину с земли и направились к служебному автомобилю. Во время сопровождения старшина полиции ударил нижегородца несколько раз в лицо: сначала ладонью, а потом и кулаком.

- У пострадавшего была рассечена бровь, - подчеркнул источник в правоохранительных органах.

В дежурной части на пьяного мужчину составили протокол за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. За эти действия мужчину привлекли к административной ответственности.

Тем временем в следственном комитете было заведено уголовное дело в отношении неустановленного лица, из числа сотрудников патрульно-постовой службы. По факту превышения должностных полномочий была проведена проверка, после чего полицейского-водителя привлекли к дисциплинарной ответственности.

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