Граффити по мотивам фильма «Звездные войны» появилось в Нижнем Новгороде

Фанатам франшизы такое творчество пришлось по душе. Фото: https://www.instagram.com/chp_nizhnynovgorod/

Граффити популярных персонажей легендарной саги «Звездные войны» появилось в Нижнем Новгороде. Входную дверь одного из подъездов дома №5/1 по улице Надежды Сусловой украсило изображение Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. О необычном стрит-арте очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Утро добрым не бывает... Вчера вечером ещё не было, утром дочь пошла гулять с собакой и испугалась, - рассказала местная жительница в подписи под публикацией.

В принципе, людям, незнакомым с вселенной «Звёздных войн», испугаться было чего, ведь черные фигуры, нарисованные на железной двери, действительно смотрятся грозно, соответствующий антураж граффити добавляет чёткая и ёмкая надпись «Отцы и дети».

Соответствующий антураж граффити добавляет чёткая и ёмкая надпись «Отцы и дети». Фото: https://www.instagram.com/chp_nizhnynovgorod/

Скорее всего, художник решил на примере «Звездных войн» показать извечную проблему разрыва поколений и недопонимания. Так, в пятом эпизоде «Империя наносит ответный удар» есть знаменитая сцена, в которой положительный герой – джедай Люк Скайуокер узнает, что его отец – это Дарт Вейдер, то есть главный антагонист фильма.

Фанатам франшизы такое творчество пришлось по душе, в восторге они остались и от смысла, который рисунок в себе несёт. Правда, были и те, кто заволновался, что «сердобольные сотрудники ЖЭКа закрасят граффити к вечеру».

- Искусством надо наслаждаться, а не пугаться, - подметила пользовательница hilarihot.

- Вот это талант, красота какая! – удивилась нижегородка Анастасия Середенина.

- Мне тоже кажется прикольным, теперь в домофон можно отвечать «Люк, я твой отец», - забавно подметил горожанин Дмитрий Лукоянов.

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