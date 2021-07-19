Преступный сговор: Нижегородский экс-участковый с друзьями обвиняются в махинациях с квартирой

До настоящего момента обвинение не предъявлено, а мера пресечения бывшему сотруднику полиции так и не избрана. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деятельность очередной преступной группы пресекли в Нижнем Новгороде. В сговоре состоял участковый полиции и несколько его знакомых. Они оформили на себя чужую квартиру и путём неоднократной перепродажи получили за неё 1,7 миллиона рублей. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что в марте 2019 года капитан полиции Александр Бодров и трое его друзей – Ольга Стешева, Андрей Коровин и Егор Попов (имена и фамилии изменены – прим. ред.) обманным путём получили право на чужую квартиру в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Тогда собственником имущества стал Егор Попов, на которого оформили поддельный договор дарения. После этого в планах злоумышленников была неоднократная перепродажа квартиры, чтобы узаконить свои действия и получить наживу.

- Участковый Александр Бодров предложил своей сожительнице купить эту квартиру, а затем перепродать кому-нибудь другому за хорошую цену. Женщина согласилась, так как о преступных намерениях партнёра и не подозревала, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сделка состоялась и за 1,7 миллион рублей махинации с имуществом приобрели правомерный вид, а злоумышленники заполучили все права владения, пользования и распоряжения квартирой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

В конце 2019 года участковый Бодров был уволен из полиции за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. До настоящего момента обвинение не предъявлено, а мера пресечения бывшему сотруднику полиции так и не избрана.

Что касается других участников приступного сговора, то Ольге Стешевой вручили подписку о невыезде, Егор Попов ушёл из жизни в августе 2020 года, а вот о местонахождении Андрея Коровина ничего неизвестно.

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