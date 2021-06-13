«Событие действительно долгожданное»: Пара японских журавлей из зоопарка «Лимпопо» впервые стала родителями

Малыши уже выходят из-под крыла матери и знакомятся с окружающим миром. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Приятная новость пришла из нижегородского зоопарка «Лимпопо» - там снова пополнение! Пара японских журавлей впервые стала родителями – у них родились двое птенчиков. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Японский журавль - один из самых крупных журавлей. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Вдвойне радостно от того, что событие действительно стало долгожданным, ведь потомства в семействе пернатых не было несколько лет.

- Дело в том, что птица крайне осторожная и в условиях неволи размножается очень плохо. Наши Футо и Иваки предпринимали несколько попыток. Птицы садились на яйца, но все они прежде были неоплодотворенными, - рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин.

На свет у Футо и Иваки появились два журавленка. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Сотрудники зоопарка делали все возможное, чтобы решить проблему размножения журавлей. Например, приходилось корректировать рацион питания, а также менять условия содержания.

Появившиеся на свет малыши чувствуют себе хорошо. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

В настоящее время малыши, появившиеся на свет, уже выходят из-под крыла матери и с интересом изучают окружающий мир. Футо и Иваки о своем потомстве заботятся прилежно: сопровождают журавлят, когда те прогуливаются по вольеру; показывают, как чистить перышки; кормят из клювика.

Малыши пока крайне редко покидают свой домик. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

Очередное пополнение среди обитателей зоопарка «Лимпопо» произошло и в семействе нутрий. Недавно животных поселили в новый вольер, где на свет и появились пятеро детенышей. Их пол пока неизвестен, так как малыши почти не покидают свой домик.

Внешне животное напоминает большую крысу. Фото: Зоопарк «Лимпопо»

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