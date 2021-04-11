В Нижнем Новгороде экстрасенсы "сняли порчу" с пенсионерки за 3,5 миллиона рублей

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски преступников. Фото: Анастасия Осипова

Мошенники изо дня в день продолжают наживаться за счет пенсионеров, их аферы становятся всё более изощренными и неожиданными. Накануне обманутой жертвой оказалась 69-летняя нижегородка. В полицию с заявлением о мошенничестве обратился сын пострадавшей и рассказал, что его мать обманули на 3,5 миллиона рублей.

Неприятная история приключилась с пенсионеркой в начале марта 2021 года, хотя начиналось всё довольно безобидно. Женщина решила посмотреть телевизор и случайно наткнулась на передачу об экстрасенсах, которые могут и «исцелить» и «снять порчу», лишь позвони. Нижегородка от такого предложения отказаться не смогла, разыгрался интерес, и в результате позвонила по указанному на экране телевизора номеру.

На вопрос «Есть ли порча на моей семье?» пенсионерка услышала от экстрасенсов-мошенников утвердительный ответ. После этого «ведуньи» рекомендовали потерпевшей заняться поэтапным снятием порчи, конечно же, не за бесплатно.

На протяжении месяца нижегородка общалась с «магами» и совершала дома «очищающие» обряды, за которые переводила крупные суммы денег с помощью систем быстрых платежей, а также через банкоматы.

- За месяц совершения обрядов, потерпевшая общалась по 20 телефонным номерам со «специалистами», среди которых были две женщины и мужчина, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Процесс «снятия порчи» зашел настолько далеко, что женщине даже пришлось оформить на себя два кредита. Возможно, ситуация стала бы ещё хуже, если бы один раз пенсионерка не решила взять деньги в долг у своей соседки. Та поинтересовалась, зачем нужна такая сумма денег, а потом рассказала о случившемся сыну женщины. К тому времени сумма выплаченных средств экстрасенсам-мошенникам составила около 3 500 000 рублей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказали в правоохранительных органах. - Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления

Полицейские призывают нижегородцев проявлять бдительность и на регулярной основе проводить беседы с пожилыми родственниками о том, что недопустимо разговаривать с незнакомцами о собственных финансовых сбережениях. Естественно, пенсионеров также стоит предупредить, что ни в коем случае не стоит доверять предложениям экстрасенсорной или иной магической помощи.

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