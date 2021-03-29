Погода в Нижнем Новгороде на неделю с 29 марта по 4 апреля: тепло и дожди

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 29 марта по 4 апреля Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дождались! В Нижегородскую область наконец пришла настоящая весна, на улице уже несколько дней царит тепло и солнце. На этой неделе, которая продлится с 29 марта по 4 апреля, теплая погода продолжит радовать нижегородцев, однако вместо ясных дней ожидается переменная облачность с небольшими дождями.

Сегодняшний день, 29 марта, для нижегородцев выдастся солнечным и вполне тёплым. Если с утра температура воздуха будет колебаться от -5 до +4 градусов, то уже во второй половине дня синоптики обещают от +5 до +7 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 2,8 метра в секунду.

Во вторник погода будет изменчивой: утром будет сиять солнце, днём на небе появятся облака, а к вечеру пройдет небольшой дождь. В течение дня температура воздуха сохранит плюсовые значения: днем будет от +6 до +7 градусов, вечером от +3 до +6 градусов.

В среду погода будет пасмурной и дождливой. В дневные и вечерние часы столбики термометров будут показывать всего +3 градуса. Влажность воздуха составит 85-90%, а атмосферное давление – 747-754 миллиметра ртутного столба.

В четверг, 1 апреля, на улице будет пасмурно, но, преимущественно без осадков. Столбики термометров в утренние часы будут показывать от +2 до +4 градусов. Температура днем и вечером ожидается от +2 до +5 градусов. В этот день в регионе ожидаются порывы ветра со скоростью до 4,5 метра в секунду.

Пятница выдастся всё такой же пасмурной, практически весь день будет идти небольшой дождь. Синоптики обещают с утра от +2 до +4 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +7 градусов. К ночи похолодает до +2 градусов. В течение дня установится южный ветер со скоростью до 3 метров в секунду.

В субботу, 3 апреля, небо по-прежнему будет затянуто облаками. Днем столбики термометров покажут +4 градуса, будет идти дождь. К вечеру станет прохладнее на пару градусов, а уже ночью температура воздуха упадёт до -1 градуса. Ветер будет тихий: его скорость не превысит 1,9 метра в секунду.

В воскресенье днём температура воздуха прогреется до +3 градусов, но уже к ночи достигнет нулевой отметки. На улице сохранится пасмурная погода, без осадков.

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