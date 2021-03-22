Стало известно, на каком месте оказалась Нижегородская область в национальном экорейтинге

Исследование провели эксперты организации «Зеленый патруль». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России составлен рейтинг регионов с самой благоприятной экологической обстановкой. Результатами исследования поделились эксперты общественной организации «Зеленый патруль».

Среди 85 регионов страны Нижегородская область оказалась на 53 позиции рейтинга, что в разы лучше результата прошлых лет. При составлении рейтинга учитывался 21 фактор, среди которых уровень загрязнения атмосферы, состояние природных вод и биологического разнообразия на территории региона.

Оценивалась и экологическая ответственность бизнеса, населения, а также как ведется работа по предупреждению и пресечению правонарушений природоохранительного законодательства.

Так, среди плюсов экологический ситуации Нижегородской области отмечены новые очистные сооружения в Борском и Павловском районах, а также селе Ильино-Заборское. Кроме того, ведутся работы по проектированию расчистки рек Имза и Княгинка, завершена реконструкция биологических очистных сооружений в Выксе.

Успешно продолжается ликвидация Шуваловской свалки, в то время как ВООП дало «Зелёную гарантию» безопасности деревьев в парке «Швейцария». Ещё известно, что многообразие животного мира нашего региона пополнило новое ракообразное.

Уровень социальной ответственности возрос и среди нижегородцев, было отмечено, что в рамках проекта «Утилизируй Правильно и Модно» было сдано более 9 тонн батареек.

И всё же в Нижегородской области остается и множество проблем, связанных с экологией. Так, в списке отрицательных факторов упоминается режим ЧС в посёлке Бутурлино в связи с проблемами вывоза жидких бытовых отходов. А в самом Нижнем Новгороде, например, рабочие сбросили спиленные ветви деревьев в реку Борзовка.

От внимания экологов и не ушел тот факт, что непроданные новогодние деревья оказались выброшены на улицы Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!